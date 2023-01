Investigación sobre violencia obstétrica en Cuba entre las mejores historias periodísticas de América Latina en 2022

La Red Global de Periodismo Investigativo (GIJN) seleccionó la investigación Partos Rotos, la primera de su tipo que aborda la violencia obstétrica en Cuba, entre las ocho mejores de América Latina en 2022.

Esa asociación internacional reconoce que el trabajo de investigación "recopila datos sobre más de 500 partos en Cuba para sugerir que muchas mujeres han sufrido formas de violencia obstétrica -o malos tratos médicos durante el parto- en el marco de un sistema sanitario que, según los reporteros, "ignora las necesidades de las mujeres en un momento en que son vulnerables".

Destaca que el proyecto reúne impactantes audios con mapas e infografías, donde pueden escucharse testimonios de mujeres como: "La experiencia fue aterradora. Pensé que iba a morir", "Cuando me desperté, sentí cómo me habían cosido... Tenía cuarenta puntos. Y no paraban de gritarme: abre las piernas".

Ese mapa de testimonios ofrece un amplio contexto sobre la experiencia de cada mujer. "El artículo reúne testimonios para dibujar un panorama de cómo un sistema sanitario que en su día fue elogiado internacionalmente está fallando a quienes lo utilizan", subraya GIJN.

La organización sin fines de lucro seleccionó ocho historias de la región para evidenciar los retos a los que se enfrentan los periodistas de investigación en América Latina, a pesar de lo cual estos continúan exigiendo cuentas a quienes detentan el poder con estos reportajes.

Agrega que los reportajes seleccionados han sido elegidos por su uso innovador de herramientas y técnicas, su originalidad y su diversidad.

Partos Rotos fue una investigación de las periodistas cubanas Claudia Padrón Cueto, Darcy Borrero Batista, Isabel Echemendía, todas radicadas en el exterior; y de otras dos jóvenes que aún residen en Cuba y que no pueden revelar su participación en el proyecto porque han recibido amenazas de la Seguridad de Estado por su labor informativa.

El trabajo arrojó falta de profesionalismo y sensibilidad del personal médico, que ha llegado a ofender a las mujeres en pleno trabajo de parto. También determinó las manifestaciones más comunes de este tipo de maltrato, entre ellas, ignorarlas o negarles sus pedidos, no ofrecerles analgésicos en momentos de dolor, no llamarlas por su nombre sino por apodos despectivos como negra y gorda, gritarles y responsabilizarlas por algún percance.

Al menos 987 mujeres aseguraron que fueron víctimas de abuso verbal, que incluye hablarles en voz alta y con groserías; a 133 las ignoraron cuando hicieron algún pedido y a 101 se lo negaron, mientras que a 104 le pusieron sobrenombres y diminutivos, y a 69 las culparon por lo que pudiera sucederles a sus bebés.

El extenso trabajo investigativo indagó también en las secuelas emocionales del alumbramiento, en las que un 30% de las encuestadas dijo temer a un nuevo embarazo, e igual porcentaje aseguro visualizar imágenes repetitivas de su parto; mientras que otro 25% ha experimentado cambios de humor y un 24%, dificultad para conciliar el sueño.

Otro 23% de ellas quedó con temor de volverse a enfrentar al sistema de salud cubano y el 14% sufrió depresión posparto.

En conversación con CiberCuba, Padrón Cueto dijo hace algunos meses que la idea del proyecto surgió tras la repercusión que tuvo el reportaje de su autoría “Puja y pare tú sola”, que publicó en 2020.

"A raíz de ese reportaje investigativo muchas mujeres se me acercaron: algunas comentaron en mi muro de Facebook; otras se me acercaron a través de mis redes sociales y mensajería y comenzaron a contarme sus historias del parto… y entendí que no se traba de experiencias aisladas, sino que era algo mucho más grande que estaba afectando a un gran número de mujeres", explicó.

La violencia obstétrica es un fenómeno mundial que tiene su origen en el machismo y que ha sido denunciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. Sin embargo, aclara la investigación, "sigue siendo un tema ausente en el discurso oficial cubano que prefiere centrarse en ostentar una tasa baja de mortalidad infantil pero no le da la misma relevancia a la tasa de mortalidad materna o a otros indicadores que reflejen el grado de satisfacción de las madres con el trato recibido".