Migrantes avanzan por México desafiando programa de Biden para controlar la frontera

Migrantes irregulares avanzan por México desafiando el actual programa de la administración de Joe Biden para controlar la frontera sur de Estados Unidos, según reportes de prensa.

La agencia EFE reportó a finales de esta semana que personas migrantes de diferentes nacionalidades, varadas en la frontera sur mexicana, aseguraron que llegarán a la frontera norte del país en claro desafío al reciente programa restrictivo implementado por el gobierno de Joe Biden para solucionar la actual crisis de migrantes en la región.

Al menos mil migrantes de Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití, África, Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, entre otras nacionalidades fueron atendidos por la ONG Haitian Bridge Alliace, la cual les informó la actual política migratoria del Gobierno de Estados Unidos y el nuevo proceso de visa humanitaria implantado para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, apuntó el citado medio.

Un hondureño declaró a EFE que a pesar de esa nueva decisión “hay que arriesgarlo todo, no hay marcha atrás (...) no podemos esperar para ver si van abrir, si no hay que aventarse a la brava, como siempre se ha hecho”.

También dijo que las nuevas medidas los tomaron por sorpresa y dijo que muchos saben que “está cerrada la frontera y que nadie va cruzar ahorita, inclusive para los que tenían papeles”.

Un venezolano, con sus documentos legales emitidos en Chiapas, igual aseguró que “proseguirá su camino de manera irregular y no va esperar el proceso para la visa por razones humanitarias, ya que el Instituto Nacional de Migración (INM), retrasa los documentos hasta por seis meses”.

“Seguiré de manera irregular, a pesar del riesgo, porque no veo, la esperanza para caminar de manera regular, no creo esperar el mes que tarde, porque la verdad, no estoy haciendo nada y no tengo empleo, y si me detiene la policía lo buscaré intentando hasta llegar a Estados Unidos”, expuso a EFE.

Fredy Castillo, representante de la citada ONG, comentó que ellos han notado un incremento de personas tras el último decreto de Estados Unidos, y que hay mucha desinformación de redes sociales

Castillo aseguró que su oficina atendía a unas 60 personas por día, pero en diciembre fueron 140 y hasta el 12 de enero fueron 180.

“Son migrantes moviéndose sobre todo en paradas de autobuses que buscan ir a la frontera norte”, puntualizó, además de alertar que los traficantes “se van aprovechar de los migrantes para seguir estafándolos para hacerse ricos a costa de las personas en movilidad, y el proceso es totalmente gratuito”.

Aseguró, además, que en la frontera sur de México, se ha notado mayor movilidad para salir de Tapachula con rumbo al norte del país, aunque la idea “no es ir a los Estados Unidos, si no la de estar allá, que puedan llenar el formulario y pueda esperar la solicitud y aprobación para poder viajar vía área con su pasaporte vigente”.

Esta última semana, la Embajada de Estados Unidos en La Habana recomendó a los cubanos que se encuentren en alguna parte del trayecto migratorio hacia la frontera sur de Estados Unidos, que cuiden mucho su pasaporte y realicen desde donde estén sus solicitudes online para el programa de parole humanitario entrado en vigor el 5 de enero último.

"No vengan a la frontera. Quédense donde están, protejan su pasaporte y completen el proceso de solicitud en línea", recomendó en Twitter este miércoles la sede consular de EE.UU. en la isla, que compartió junto al mensaje información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) relativa al proceso.

"Postularse para este programa es gratis. Si intentan entrar a los EE.UU. sin permiso, serán inelegibles para este proceso en el futuro", concluyó la entidad.

La sede diplomática estadounidense en la isla, además, advirtió a los cubanos sobre estafas relacionadas con el acceso al nuevo proceso de parole.

El presidente norteamericano Joe Biden anunció el pasado 5 de enero que impedirá la entrada ilegal de cubanos, nicaragüenses y haitianos a Estados Unidos.

El gobierno estadounidense habilitó un programa de parole, que amplía el ya aprobado para los venezolanos en octubre, para que 30 mil inmigrantes de esas nacionalidades puedan solicitar su entrada legal al país.

El mandatario estadounidense aclaró desde un inicio que las personas que entren en Estados Unidos, México o Panamá sin autorización, tras el anuncio de esta medida, no podrán acogerse a los beneficios migratorios del programa y serán expulsados del país.