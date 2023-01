Detienen a 14 migrantes cubanos y un traficante de personas en México

Al menos 14 cubanos migrantes y un traficante de personas fueron detenidos en un operativo en el estado de Nuevo Laredo, México, según información trascendida en redes.

“La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) de Nuevo Laredo detuvo a un presunto traficante de humanos y rescató a 69 migrantes, 19 de ellos menores de edad, de diferentes nacionalidades, en un operativo realizado en una casa de seguridad, ubicada en la colonia El Caracol, en Nuevo Laredo”, informó este lunes el perfil de Facebook “Indocumentados tras el sueño americano”.

También la publicación refiere que esas personas “pretendían llegar a la frontera norte de manera ilegal” y que permanecían escondidas desde hace varios días en un inmueble tipo bodega.

Captura Facebook /“Indocumentados tras el sueño americano”

Además, refieren que en el grupo había 21 migrantes originarios de Guatemala, 14 de Cuba, siete de Ecuador, 13 de Honduras, 10 de El Salvador y cuatro de Nicaragua.

Este sábado se conoció que aún migrantes irregulares avanzan por México desafiando el actual programa de la administración de Joe Biden para controlar la frontera sur de Estados Unidos.

Personas migrantes de diferentes nacionalidades, varadas en la frontera sur mexicana, aseguraron a la agencia EFE este fin de semana que llegarán a la frontera norte mexicana, sin tener en cuenta las sanciones que podría implicarles desafiar el reciente programa restrictivo implementado por el gobierno de Joe Biden para solucionar la actual crisis de migrantes en la región.

Al menos mil migrantes de Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití, África, Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, entre otras nacionalidades fueron atendidos por la ONG Haitian Bridge Alliace, la cual les informó sobre la actual política migratoria del Gobierno de Estados Unidos y el nuevo proceso de visa humanitaria implantado para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, apuntó el citado medio.

Un hondureño declaró a EFE que a pesar de esa nueva decisión “hay que arriesgarlo todo, no hay marcha atrás (...) no podemos esperar para ver si van abrir, si no hay que aventarse a la brava, como siempre se ha hecho”.

Un venezolano, con sus documentos legales emitidos en Chiapas, igual aseguró que “proseguirá su camino de manera irregular y no va esperar el proceso para la visa por razones humanitarias, ya que el Instituto Nacional de Migración (INM), retrasa los documentos hasta por seis meses”.

“Seguiré de manera irregular, a pesar del riesgo, porque no veo, la esperanza para caminar de manera regular, no creo esperar el mes que tarde, porque la verdad, no estoy haciendo nada y no tengo empleo, y si me detiene la policía lo buscaré intentando hasta llegar a Estados Unidos”, expuso a EFE.

Esta última semana, la Embajada de Estados Unidos en La Habana recomendó a los cubanos que se encuentren en alguna parte del trayecto migratorio hacia la frontera sur de Estados Unidos, que cuiden mucho su pasaporte y realicen desde donde estén sus solicitudes online para el programa de parole humanitario entrado en vigor el 5 de enero último.

"No vengan a la frontera. Quédense donde están, protejan su pasaporte y completen el proceso de solicitud en línea", recomendó en Twitter este miércoles la sede consular de EE.UU. en la isla, que compartió junto al mensaje información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) relativa al proceso.

"Postularse para este programa es gratis. Si intentan entrar a los EE.UU. sin permiso, serán inelegibles para este proceso en el futuro", concluyó la entidad.

Esta última semana, también se conoció que un total de 180 migrantes cubanos que fueron expulsados de Estados Unidos hacia el estado mexicano de Sonora.

Las autoridades mexicanas habilitaron el complejo deportivo Ana Gabriela Guevara, donde instalaron decenas de carpas para albergar a los recién llegados.

Luego de que el presidente Joe Biden anunciara nuevas medidas para frenar la llegada ilegal de migrantes a Estados Unidos por la frontera sur, las autoridades de ese país, de conjunto con las mexicanas, comenzaron a expulsar a migrantes irregulares cubanos y a transportarlos al interior de México.