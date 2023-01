Cubanos gastan hasta 4 mil dólares en compras en Isla Margarita

Los cubanos gastan hasta 4,000 dólares en compras, principalmente, de productos de aseo, alimentos y medicamentos en Isla Margarita, en Venezuela.

Según explicó el director comercial de la agencia turoperadora GTN, Yunier Ávila, la mayoría de los cubanos que viajan en condición de turistas a esa isla buscan productos exentos de impuestos en su país para revenderlos; muchos persiguen productos de primera necesidad, pero también equipos como electrodomésticos, aunque en menor cantidad, informó una nota de El Carabobeño.

Principalmente, los electrodomésticos que compran los cubanos en esa localidad venezolana son televisores de hasta 43 pulgadas, ventiladores y bombillos recargables, plantas eléctricas, entre otros, refirió el texto.

"Por lo que hemos intercambiado con los pasajeros y hemos estado evaluando con ellos entre 3,000 y 4,000 dólares. Esto fundamentalmente en los productos que adquieren aquí en la Isla. Sobre ese valor es lo que ellos declaran, a ciencia cierta es muy difícil tener los números porque varían dependiendo de las cosas que compren”, dijo el directivo de GTN.

Un grupo de cubanos de compra en esa ciudad, reveló al medio de prensa que quienes tienen permiso de trabajo por cuenta propia pueden comprar con esa cantidad de dinero.

"Yo trabajo con el Gobierno cubano y no puedo ingresar a la isla con mercancía por ese monto. Me preguntarían de dónde saqué el dinero y no puedo justificarlo. En cambio, quienes tienen permiso para trabajar por su cuenta si pueden llegar con la mercancía que quieran", aseguró un cubano.

Los cubanos ingresan aproximadamente 1,600,000 dólares a la economía del estado de Nueva Esparta, pues cada vuelo procedente de la nación caribeña lleva unos 50 pasajeros que gastan alrededor de 4,000 dólares durante su visita en una estancia promedio de cuatro días.

El vicepresidente de Fedecámaras en Nueva Esparta, Gabriel Briceño, afirmó que era algo "muy positivo para el comercio insular" y estima que los ingresos se incrementen pues aumentarán a cinco los vuelos semanales.

El éxito de esta modalidad de turismo, que Maduro califica de "alta gama" es fruto del desabastecimiento de los comercios en Cuba.

Los gastos de los viajeros están impulsados por la adquisición en el extranjero de productos que no encuentran en su país, y que sirven para la comercialización posterior en el mercado informal.