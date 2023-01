Adolescente cubano asesinado en hotel de México

Uno de los dos jóvenes cubanos asesinados a tiros en la madrugada de este lunes 23 de enero en el hotel La Silla, localizado en la ciudad mexicana de Monterrey, en el estado de Nuevo León, era un adolescente de apenas 17 años.

Univision precisó que el joven asesinado, al que identificó como Jairon Abraham Cruz y residente en el habanero municipio Boyeros, había llegado a México el pasado 5 de enero al país junto a su mamá, su hermanita de cuatro años y su padrastro, con el propósito de cruzar hacia Estados Unidos. La familia tenía cita migratoria para febrero.

“Rompieron la puerta y yo lo único que vi fue la pistola. Yo cogí a la niña y me encerré en el baño. Solo sentí dos disparos. Dispararon a a través de la puerta, pero como él estaba empujando para que no abrieran, le dio”, declaró entre lágrimas al citado medio la madre, Yamisleidys González.

El menor fue ultimado en la habitación 130, mientras que posteriormente los atacantes se dirigieron al cuarto 226 de donde sacaron al otro joven, a quien dispararon y lo dejaron tirado en el pasillo. Las autoridades investigan las causas de los crímenes.

Además de balear mortalmente al adolescente, los asaltantes secuestraron al esposo de Yamisleidys, Gabriel Fernández, a quien golpearon y que pudo escapar tras lanzarse del vehículo en que lo transportaban.

“Mi marido le dio una patada al carro, porque él le había quitado el seguro sin que se dieran cuenta, se mandó a correr y se tiró delante de la policía”, añadió la mujer.

La parte de la familia que reside en Miami está destrozada por la tragedia.

“Yo me daba golpes y me pinchaba porque yo decía, yo estoy soñando, esto no es verdad. Y ella me decía, ‘ay mami, mi niño, me lo mataron”, dijo desde Miami al citado medio Caridad Sotolongo, abuela de Jairon.

“Ese es mi hermanito, que yo adoro, y me quedé esperando ese abrazo que me prometió por videollamada”, dijo por su parte Gretel, la hermana de fallecido, que tampoco da crédito a la desgracia sucedida.

Los sobrevivientes de la familia se encuentran en un refugio y están siendo asesorados por el abogado de inmigración, Wilfredo Allen, con vistas a que se puedan reunir lo antes posible.

“Una vez más nos da en la cara el peligro que corre toda persona que cruce México buscando una oportunidad pedir asilo en Estados Unidos”, sentenció el abogado.

La familia de Jairon indicó que el otro joven asesinado -que no ha sido identificado- sería colombiano, información que no coincide con la ofrecida por todos los medios de prensa mexicanos, que afirman que las dos víctimas son de nacionalidad cubana.

Según varios reportes de la prensa mexicana, al menos dos sujetos ingresaron al hotel donde testigos reportaron detonaciones de arma de fuego.

El presunto sospechoso de ambos crímenes se nombra Jesús R., de 29 años, que dijo ser chofer de una aplicación de transporte y que aseguró que había dado servicio a tres hombres, que escaparon tras el crimen.

En la parte trasera del Chevrolet Aveo de color negro en que viajaba Jesús, las autoridades encontraron un arma calibre 9 milímetros y manchas de sangre.