Se estrena película sobre la vida Jeff Bezos con la actuación de Emilio Estefan

Emilio Estefan en la proyección en Miami de "Bezos: The beginning"

Bezos: The beginning, la película biográfica sobre Jeff Bezos, el creador de Amazon, se estrenó este martes en Miami.

El filme protagonizado por el productor Armando Gutiérrez, quien encarna al cerebro detrás de esta gran compañía, cuenta con Emilio Estefan en el papel de Mike Bezos, el padre cubano adoptivo del empresario.

En su perfil de Instagram Estefan compartió detalles de la cinta que ya está disponible en iTunes, Google Play y Amazon Video.

“Mi gente están listos para verme actuar como Mike Bezos, el papá de Jeff Bezos (…) Mike representa el amor incondicional que un padre tiene por su hijo y su familia, el amor único que sienten los padres por sus hijos”, escribió el productor cubano junto a algunas imágenes de la película.

Emilio relató que cuando le presentaron el proyecto le encantó: “Creo que me llamaron por mi acento pero la realidad es que me identifiqué inmediatamente con Mike y la historia de esta familia multiétnica. ¡No dejen de verla!”.

En otro post de Instagram compartió imágenes del estreno junto a buena parte del elenco y también su esposa Gloria Estefan.

El músico cubanoamericano añadió que se trata de “una película realmente inspiradora, que te hace ver cómo nunca puedes dejar de luchar por tus sueños. Una historia del verdadero sueño americano”.

Bezos: The beginning está basada en el libro Zero to Hero de Tashena Ebanks, y sigue los pasos de Jeffrey Bezos cuando solo era un ejecutivo regular de Wall Street con un gran sueño: crear la librería en línea más grande del mundo.

De acuerdo con la reseña de IMDb el filme narra la historia de la vida real de Jeff Bezos, un emprendedor humilde pero torpe en su misión de crear Amazon, la empresa de comercio electrónico más grande del mundo, y convertirse en el hombre más rico”.

La película está dirigida por el tailandés Khoa Le, quien también tuvo a su cargo la producción y edición, y cuenta además con las actuaciones de Kevin Sorbo y Eliana Ghen.

