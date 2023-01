Mike Pence se reúne con exiliados en Miami: "El pueblo de EE.UU. apoya una Cuba libre y democrática"

El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió con importantes figuras del exilio cubano, en medio de fuertes rumores sobre su posible postulación como candidato a la presidencia del país para 2024.

La reunión ocurrió el viernes en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en la ciudad de Miami, un día antes de que el exmandatario Donald Trump iniciara su campaña por la candidatura republicana con vistas a las venideras elecciones.

Pence, quien fue el vicepresidente de la Administración Trump (2017-2021), dijo tras el encuentro que "¡el pueblo estadounidense seguirá firme por una Cuba libre y democrática!" y calificó a los representantes del exilio cubano como "líderes y defensores de la libertad", reportó Radio Televisión Martí.

"¡Qué bueno estar en el Museo Cubano hoy para reunirme con líderes y defensores de la libertad de la comunidad cubanoamericana aquí en Miami! ¡El pueblo estadounidense seguirá firme por una Cuba libre y democrática!", manifestó en Twitter.

Más tarde presentó su libro So help me God (Ayúdame Dios) en el Centro universitario Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Esta semana Pence estuvo en el centro de la polémica luego de que en su casa de Indiana también aparecieran documentos clasificados, como antes había pasado con Trump y el presidente Joe Biden.

Tras el hallazgo de los archivos asumió toda la responsabilidad en el asunto y afirmó que: "Esos documentos clasificados no deberían haber estado en mi residencia personal. Se cometieron errores".

Actualmente el FBI y el Departamento de Justicia investigan el hallazgo de documentos clasificados en la mansión de Trump en Mar-a-Lago; así como en una oficina privada y la residencia de Biden y en la casa de Pence. Estos dos últimos se habrían llevado por descuido los papeles tras culminar sus cargos en la Casa Blanca.

Biden fue el vicepresidente de Barack Obama y Pence el de la Administración Trump.

Este sábado Trump inició su campaña por la candidatura republicana a la presidencia en 2024, pero deberá enfrentar a fuertes rivales como el propio Pence, quien se postularía también, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.