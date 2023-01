Cubano de Miami denuncia el robo de su camión con una carga de 20 mil libras de salmón

Un camión con un cargamento de 20 mil libras de salmón valoradas en 220 mil dólares fue robado a un camionero cubano en horas de la mañana de este lunes, en una zona para camioneros en South Bay, en el condado de Palm Beach.

La víctima, Rainier Rodríguez, se mostró visiblemente afectado en declaraciones a America Tevé en las indicó que el robo pone en peligro el futuro de su familia.

“Ese es el sustento de mi familia, honestamente. Eso es todo. Con eso comen mis hijos”, dijo el cubano, quien lleva más de tres años trabajando para la compañía Roadstar Premium Trucking LLC.

“Me paré ahí para ir al baño y a bañarme y cuando salí ya el camión no estaba parqueado donde yo lo había dejado. Ni el camión ni el trailer. No había nada. Estaba vacío el parqueo”, explicó.

“Lo primero que pensé en mi mente fue, a lo mejor me confundí y no lo puse ahí como tal, y revisé pesando que lo había parqueado en otro sitio, pero no estaba”, añadió.

La mercancía -que tenía como destino la ciudad de Denver, en el estado de Colorado- había sido retirada por Rainier Rodríguez en la tarde del domingo de Miami International Transit y Commodity Forwarders, dos almacenes ubicados en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade.

“Si no aparece el camión tendré que empezar a buscar trabajo de chofer nuevamente, empezar de cero. No tengo otra opción. No tengo más nada para ganarme el sustento de mi familia, tengo que seguir trabajando. Esa es la parte más dura”, concluyó el camionero.

El robo fue reportado a la Policía de Palm Beach. Quien disponga de alguna información que ayude a esclarecer el caso puede comunicarse con las autoridades en el teléfono 786-391-5540.

No es el primer robo de su tipo que afecta a un cubano en las últimas semanas.

A finales de 2022, un ciudadano de la isla residente en Hialeah denunció el robo de su camión cargado con nueve rollos de alambre de cobre, valorados en casi 200 mil dólares. En ese caso el hurto fue cometido en Nochebuena, el 24 de diciembre.

Este mes, cámaras de seguridad mostraron el momento en que un individuo prendió fuego a dos camiones que eran propiedad de otro empresario cubanoamericano en Hialeah. En ese caso el siniestro dejó perdidas de unos 100 mil dólares.