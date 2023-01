Desgarrador mensaje de una madre al mundo: "Cuba tocó fondo"

Marta Vázquez Molina, una madre cubana que atraviesa la difícil circunstancia de tener una hija presa por el 11J y otras dos balseras -una sobreviviente del naufragio de Cárdenas y la otra desaparecida en la misma tragedia- tiene bien claro que Cuba tocó fondo y que poco más se puede hacer.

“Las madres cubanas, para que sus hijos tengan una mejor vida, a veces los dejan detrás para poder mandarles alimentos, incluso arriesgando su vida. Arriesgan sus vidas para poder mandarles comida”, dijo entre lágrimas la mujer en un video que circula en redes sociales.

“Las madres cubanas tienen mucha necesidad, aquí en Cuba no hay de nada, aquí en Cuba no hay medicina, no hay comida, no hay nada, ese es el mensaje que quiero darle al mundo entero, que Cuba tocó fondo", añadió la afligida señora.

"Mi hija desaparecida dejó dos niños, de 11 y de 14 años, que lloran por su mamá, que despiertan a medianoche gritando por su mamá", precisó en declaraciones al medio español Libertad Digital.

Indicó que no sabe que va a hacer porque ella tiene 56 años, ahora tiene las responsabilidad añadida de sus dos nietos y cualquiera no le da trabajo.

En otro emotivo video previo -reproducido por 14yMedio- Marta Vázquez insistió en que sus hijas decidieron abandonar el país por vía marítima para poder ayudar a sus hijos y a su hermana presa.

Yamily, la hija de 35 años de Marta Vázquez, figura en el listado de balseros desaparecidos en el naufragio, mientras que otra de sus hijas, Yailyn, de 29, en días recientes dijo que el dolor que siente es inmenso, y suplicó que la búsqueda de los balseros no se detenga.

En declaraciones a Libertad Digital, Marta Vázquez denunció que los guardafronteras no fueron hasta la mañana siguiente a la tragedia. Cuenta que a su hija la rescató una embarcación cubana que llevaba a turistas extranjeros a pescar.

Asegura que uno de ellos incluso expresó su interés en ayudarla pero que el capitán cubano de la embarcación "no se atrevió". La subieron, le dieron agua y comida, pero después el patrón llamó a los la unidad de guardafronteras, que se la llevaron presa por "salida ilegal".