Madre de joven asesinada en Cienfuegos pide que no haya venganza: "Confiamos que se hará justicia"

La madre de Yoilén Acosta Torriente, una adolescente cubana de apenas 18 años asesinada en Cienfuegos, pidió en redes sociales que no haya venganza y expresó que confía en que se haga justicia.

"Le solicitamos al pueblo crucense que no conviertan su pedido de justicia en un acto de venganza. Solicitar que se haga justicia en un parque no nos devolverá a Yoilen y menos ayudará a esclarecer qué pasó. No estamos de acuerdo con esto. Dejemos que las autoridades trabajen, la fiscalía y los jueces. Confiamos que se hará justicia sobre los viles asesinos que me arrebataron a mi niña", dijo Noelia Torriente en un sentido post de Facebook publicado este viernes.

Captura de Facebook / Noelia Torriente

La señora, afligida, reconoció que han sufrido mucho en estos días luego de que un "vil asesinato" les arrebatara a Yoilen.

En su texto, pidió que las personas les permitan llorar la pérdida y dejen a las autoridades hacer su trabajo ahora que encontraron a los feminicidas.

"Concurrimos a las redes para pedir humildemente que nos dejen llorar nuestro dolor infinito. Basta de especulaciones que solo desgarran más nuestro corazón", dijo la mujer.

También expuso que desde el inicio la policía les ha informado cómo transcurre el proceso desde que desapareció Yoilen el pasado 29 de enero y le advirtieron de la posterior aprehensión de los asesinos.

El cadáver de la joven fue hallado en un campo de cañas en la zona de Tumba Saco, cerca del poblado de Cruces, en Cienfuegos, localidad donde residía la víctima.

De acuerdo con la información trascendida en redes sociales, cuatro personas habrían sido detenidas por su presunta implicación en el crimen. Los detenidos, dos mujeres y dos hombres, serían conocidos de Yoilén.

En una posterior actualización, se conoció que las autoridades habían capturado al sospechoso del crimen, aunque no se ofrecieron mayores precisiones sobre tal afirmación.

Yoilén había sido vista por última vez al salir a hacer una gestión en bicicleta, de color rosado y marca Ralli. En el momento de su desaparición, vestía un mono a rayas de color mostaza y blanco, calzaba chancletas Adidas y llevaba consigo su cartera.