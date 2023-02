Actriz cubana Nieves Riovalles: "Me gustaría haber alcanzado más"

La actriz cubana Nieve Riovalles dijo que le gustaría "haber alcanzado más" en su vida y estar hoy económicamente mejor.

"He hecho lo que he podido, pero me gustaría haber alcanzado más. A estas alturas ya no puedo cumplir lo que me quedó pendiente, sobre todo en el trabajo. Económicamente, quisiera estar mejor. Jamás he podido manejar un carro, ni una carriola. Ahora me vendría bien para poder hacer teatro porque las salas me quedan muy lejos y no puedo montar una guagua para ir y venir en la madrugada", dijo en entrevista con el portal oficialista Cubadebate.

No obstante, asegura que "siempre hice lo que quise, a veces retardadamente, pero lo hice. Quería bailar y bailé; quería actuar y actué; tener un marido al modo moderno y lo tuve. Deseaba tener libertad y siempre la he tenido, porque cuando me la han tratado de quitar no lo he permitido".

"Me he quedado sin cosas que hacer", lamentó la actriz. "Estuve malita después que me contagié con COVID-19, enviudé hace un año y no puedo leer mucho porque tengo un glaucoma avanzado con pronóstico de ceguera".

Riovalles confesó que su mayor miedo es quedarse ciega o caer en cama con alguna larga enfermedad.

"No le temo a la soledad. Tengo miedo de quedarme ciega o a caer en una cama durante mucho tiempo antes de fallecer. Sé que me tengo que morir, así que llevo años amigándome con la muerte. Me toca y hay que aceptarla de una manera tranquila y sana".

Nieves Riovalles, de 76 años, tiene una larga trayectoria en el cine, el teatro, la televisión y la danza en Cuba. En la gran pantalla se le conoce por filmes como Un hombre de éxito, de Humberto Solás, y Alicia en el pueblo Maravillas, de Daniel Díaz Torres.

En la televisión, el público cubano la recuerda en telenovelas como Tierra Brava, Destino Prohibido, Oh, La Habana, Polvo en el viento, y más recientemente en Vuelve a Mirar, donde interpretó el papel de Caridad.

"A la gente le gustó que una persona de la tercera edad fuera capaz de defender su independencia, su alegría y querer vivir su vida de esa manera. Me di cuenta que hay muchas mujeres que necesitan eso, pero no se atreven o no pueden. La independencia es imprescindible para que una persona sea feliz", dijo sobre Caridad.

