Karol G y Romeo Santos calientan febrero con el estreno de "X si volvemos", un sensual reguetón

Era uno de los estrenos más esperados de la semana y ya podemos disfrutarlo. Hablamos de "X si volvemos", la primera colaboración entre Karol G y Romeo Santos que aterrizó en las plataformas digitales para encender la temperatura de este mes de febrero.

La Bichota y el Rey de la Bachata se unieron para cantarnos sobre una relación tóxica entre dos personas a las que les sobra química y atracción sexual. Una romance que quieren acabar, pero antes de eso quieren despedirse por última vez... Un tema explícito que se convertirá en la nueva adicción de los seguidores de los dos artistas y no hay duda que formará parte de las playlists de éxitos de esta temporada.

"X si volvemos" formará parte del próximo álbum de Karol G, Mañana será bonito

Por ahora, no hay videoclip que acompañe a esta canción, pero todo parece indicar que es cuestión de tiempo que los dos cantantes nos sorprendan con una producción audiovisual para este hit en potencia.

De hecho, la colombiana colgó algunas fotos promocionales en las que aparecía de lo más sensual posando bajo unos focos rojos y azules que crearon un ambiente más íntimo. A pesar de la cantidad de halagos y piropos que recibió la intérprete de "Provenza", hay quienes la criticaron por su cuerpo. Unos comentarios a los que no dudó en responder con un mensaje cargado de body positive y amor propio que se hizo viral.

"No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así. Entonces para qué buscar que me quede diferente si es así", comenzó respondiendo Karol G, que más tarde agregó: "Todos los cuerpos son diferentes, todos son bonitos tal y como son, qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero (Gracias de verdad a las personas que lo hacen). Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito normal??? Mmmm... Espero que no. ¡¡¡Quiéranse mucho pues!!!". ¡Bravo, Bichota!

Y tú, ¿estás listo para arrancar el fin de semana bailando "X si volvemos"?

