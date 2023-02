Madre de joven cubano en coma inducido en Miami pide visa humanitaria para viajar a EE.UU.

La cubana Anna Lidia Beltrán suplica por una visa humanitaria que le permita viajar cuanto antes a EE.UU. donde su hijo Reidel Daniel Rodríguez, de apenas 21 años, se encuentra ingresado desde hace más de dos semanas en estado crítico tras sufrir un accidente.

“Salvar su vida y tenerme ahí con él, es lo que estoy pidiendo, ni dinero, ni ayuda ni nada”, dijo desesperada la mujer en emotivas declaraciones a Telemundo 51, en las que precisó que espera por el resultado de una solicitud de visa humanitaria que ya le negaron al padre del joven,pero que en el caso de ella se encuentra en “proceso administrativo”.

La parte de la familia con la que residía Reidel en Florida explica que fue un accidente muy sencillo, en la entrada misma del domicilio, que les cambió la vida en un momento.

“Teníamos la moto para entrarla a la casa. Él la fue a entrar se puso nervioso, aceleró y se cayó... fueron cinco minutos en los que nos cambió la vida a la familia por completo”, dijo visiblemente afectado Juan Andrés Beltrán, tío del joven accidentado.

El fuerte golpe contra el pavimento le provocó a Reidel varias fracturas, entre ellas un trauma craneal severo. Fue sometido a dos cirugías y en estos momentos permanece en coma inducido en un hospital en el condado de Broward.

“La voz que necesita oír en el estado en que se encuentra es mi voz. Es mi palabra. Es estar ahí a mi lado”, suplica desde Cuba la afligida madre, a quien le preocupa que la visa que solicitó se encuentre en un proceso que puede tardar 90 días o más en resolverse, ello mientras el estado del joven se deteriora.

La familia en Miami suplica también que la visa humanitaria sea aprobada cuanto antes.

“Una madre necesita cuidar de su hijo y su hijo lo más que necesita es tener a su madre a su lado”, dijo Alba Beltrán, tía del joven accidentado.

Tanto en Estados Unidos como en Cuba la familia se ha comunicado con instituciones religiosas, con la Cruz Roja y con políticos que puedan ayudarlos..

“No me puedo cansar porque mi hijo me necesita. No me puedo dar el lujo de cansarme y tengo que estar bien. Yo ruego, a todas las personas que puedan escuchar esto, que me ayuden. Lo único que deseo es salvar la vida de mi hijo y que él se recupere”, subraya Anna Lidia Beltrán.

“Para su recuperación, tengo que estar con él”, concluyó la afligida madre, que diariamente envía mensajes de audio para que su hijo pueda escuchar su voz.

Reidel Daniel Rodríguez es un joven apasionado del deporte que llegó a Estados Unidos en octubre del 2022 tras recorrer varios países.