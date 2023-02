Vecinos detienen y amarran a un ladrón en un barrio de La Habana

Vecinos cubanos detuvieron y ataron este martes a un ladrón mientras intentaba robar una casa en el reparto Antonio Guiteras (Bahía), en el municipio Habana del Este.

En un video publicado en Facebook por el internauta Dairon Machado Naranjo aparece el bandido sin camisa, con las manos atadas y los cordones de los zapatos amarrados para evitar que se fugue; a juzgar por los comentarios al post, el hecho tuvo lugar en el edificio de 12 plantas en ese reparto habanero.

Captura de Facebook / Dairon Machado Naranjo

Según trascendió en el clip, el hombre estaba abriendo una casa a la fuerza, con un arma blanca, cuando lo capturaron in fraganti. En el video se escucha a varias personas afirmando que si hubiera habido alguien del otro lado de la puerta, el ladrón no habría dudado en usar el cuchillo.

En los comentarios, los usuarios, indignados, exigieron que le cayera todo el peso de la ley al ratero y otro pidieron que le asestaran varios golpes.

"Que le caiga todo el peso de la ley que no robe, que trabaje dignamente. Perder la juventud en la cárcel, no lo piensan, y la madre a subir jabas, no es fácil", expresó alguien en la publicación.

Hechos como este denotan un incremento de la delincuencia en los barrios de La Habana. Muchas veces, ante la lentitud e inacción de la policía cubana, los vecinos terminan aprehendiendo a los malhechores para evitar su escape.

Hace una semana, dos ladrones fueron detenidos por las autoridades cubanas, luego de asaltar encapuchados y con pistolas a una pareja en el reparto Chibás del municipio de Guanabacoa, en La Habana, según reportes en redes sociales.

Los asaltantes fueron detenidos en el reparto El Roble, adonde llegaron desde el Chibás.

También han trascendido recientemente hurtos a entidades estatales. En la madrugada de este lunes, en una oficina de correos en la barriada de Lawton, en el habanero municipio Diez de Octubre, un robo dejó a un grupo de ancianos sin sus pensiones de jubilación.

El ladrón no solo se llevó dinero en efectivo del establecimiento -ubicado en la confluencia de la calle Tejar y 14- sino también sellos, muy codiciados para trámites.