Beatriz Luengo a Yotuel Romero: "Volveremos a Cuba de la mano"

Beatriz Luengo y Yotuel Romero forman una de las parejas más queridas en el ámbito musical. Además de profesarse su amor a los cuatro vientos en cada ocasión, desde el inicio de su relación han dejado claro que también son compatibles en el plano profesional. Juntos han trabajado en infinidad de ocasiones, pero las oportunidades de seguir brillando laboralmente de la mano no se detienen y vienen con un nuevo proyecto entre manos: el documental de Patria y Vida.

Además de ser una de las compositoras de ese himno a la libertad de Cuba, la cantante española es la directora del proyecto audiovisual que se presentará por primera vez en el Miami Film Festival. Una noticia que tiene especialmente emocionada a Beatriz Luengo, que no podía contener las lágrimas al dedicarle unas emotivas palabras a su marido en Instagram.

Una declaración de amor en toda regla, en la que la artista demuestra una vez más lo involucrada que está con su lucha por una Cuba libre.

"Eres mi punto débil Mi Yotu y todo el mundo lo sabe. Si te tocan me sale una fiera que me despega 30 cm del suelo. Nos prometimos que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y siempre supe que esa promesa hablaba del dolor", comenzó escribiendo Beatriz.

"Así que aquí estoy en primera línea de batalla, después de un año y tres meses de intenso trabajo, de empezar esta filmación sin pretensión más allá que la de dejar un testigo visual a nuestros hijos y terminar dirigiendo un equipo de casi 300 personas", expresó.

"Me he dejado la piel y el alma para que sepas que yo no te suelto de la mano. Ni a ti ni a tu lucha. Porque si algo es bonito de ti es ese amor y esas ganas de regresar a tu Cuba que te quita el sueño", agregó la cantante, que le prometió a su marido que retornará a Cuba y lo hará a su lado.

"Tu gente será libre, tu Habana un museo de paredes sólidas y tu Malecón un paseo lleno de arte independiente. Volverás Yotu te lo juro #patriayvida", aseguró la artista, que todavía no se puede creer que este proyecto está a punto de ver la luz.

