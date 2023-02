Boxeador cubano Joahnys Argilagos da la bienvenida a su madre en EE.UU.

El boxeador cubano Joahnys Argilagos radicado en Estados Unidos desde 2018 tras abandonar una delegación deportiva de la isla, dio la bienvenida este domingo a su madre a suelo estadounidense, después de cinco largos años de separación.

“No hay palabras para expresar lo que siento en estos momentos… Después de 5 largos años solo me queda decir 'Gracias, Dios'”. Welcome to the United States”, escribió Argilagos en sus redes sociales, donde acompañó la noticia de un emotivo video del reencuentro.

En las imágenes se ve el momento en que el joven boxeador de 27 años se fundió en un prolongado abrazo con su madre.

El anunció del deportista fue seguido en sus plataformas con decenas de mensajes de felicitación y apoyo de sus seguidores.

Joahnys Argilagos ganó dos medallas de oro en campeonatos mundiales en categorías amateur. Fue plata en los Juegos Panamericanos de Toronto, en 2015 y bronce en las Olimpiadas de Río de Janeiro, en 2016.

En marzo de 2018 se conoció que Argilagos había escapado de la delegación cubana que entrenaba en Tijuana, México, con vista a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Tras tres meses de detención, el boxeador fue liberado y se asentó primero en Houston, Texas, en la casa de Erislandy Lara.

El joven debutó en el boxeo profesional en 2019 con dos victorias por decisión y un nocaut, pero no consiguió alcanzar un acuerdo con ninguna de las grandes promotoras del momento.

Luego de radicarse en Estados Unidos el cubano ha participado en al menos nueve combates profesionales, de los cuales perdió uno que le hizo replantear su carrera por completo. En diciembre de 2022 y tras casi un año sin pelear, el boxeador regresó triunfante bajo la tutela de preparador cubano Ismael Salas.