Cubana declarada muerta resucitó cuando lavaban su cuerpo con agua fría para llevarla a la morgue

María de las Mercedes Calderón Mora es una cubana que puede contar la insólita anécdota de haber sido declarada muerta y luego haber “resucitado” cuando lavaban su cuerpo con agua fría para llevarla a la morgue.

En marzo de 2004 Calderón Mora -residente en la provincia de Sancti Spíritus- tenía 36 años, un hijo de 11 meses de nacido y sufría de un asma muy severa.

“Ese día me puse muy mal y le pedí a mi esposo que me llevara al hospital, pero desde que llegué, el médico del cuerpo de guardia me mandó a inyectar, porque ya me conocían”, describió Calderón Mora en declaraciones a Cubadebate, donde su historia fue publicada este martes 14 de febrero, Día de los Enamorados.

Aunque la cubana fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencia (UCIE), su condición se deterioró rápidamente hasta que supuestamente falleció.

María de las Mercedes Calderón, quien hoy día es doctora en Ciencias Pedagógicas, profesora titular y metodóloga para la formación doctoral de la Universidad de Sancti Spíritus (UNISS), presentó todos los síntomas de una persona fallecida, incluidos la relajación del esfínter y la ausencia total de signos vitales durante mucho tiempo.

Al presentar esos síntomas los especialistas se convencieron de la muerte súbita de Mercedes e incluso notificaron el hecho luctuoso a su esposo, el también doctor en Ciencias y profesor titular, Ramón Reigosa Lorenzo, con quien hoy ya lleva 23 años de casada.

Sin embargo, poco después le daban la sorprendente noticia de la "resurrección".

“Nunca olvidaré a la doctora diciéndome que había sido un milagro, que sus signos vitales regresaron de pronto y que llamaron a la guardia de anestesia. La lograron ventilar y la subieron para terapia intensiva”, relata Ramón.

Luego de la singular experiencia, María de las Mercedes Calderón se controló del asma, si bien quedó con algunas secuelas médicas de lo sucedido, entre ellas una hipoxia cerebral y una epilepsia por las que ha recibido tratamiento.

María de las Mercedes Calderón Mora salió del hospital justo el día en que su pequeño hijo cumplía un año de vida.

Aunque Mercedes no recuerda nada de aquel duro trance, porque para ella fue como quedar dormida, tiene claro que tuvo una segunda oportunidad para amar a su familia.