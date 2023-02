Actores cubanos Diany Zerquera y Carlos Méndez cuentan cómo salieron de Cuba con destino Miami

Los actores cubanos Diany Zerquera y Carlos Méndez compartieron algunos detalles de cómo llegaron a Miami tras tomar la decisión de salir de la isla.

Durante el programa en YouTube “La casa de Maka” que conduce María Karla Rivero, hija de Coralita Veloz, ambos artistas hablaron de sus carreras en Cuba y la relación sentimental que comenzaron luego de trabajar juntos y en medio de la pandemia del coronavirus.

Carlos habló de las razones que los llevaron a salir de su país: “No porque no nos encante Cuba, porque no amemos nuestro país, porque no disfrutemos muchísimo de la gente, de la familia, de todo, sino porque Cuba llegó al punto en el que los dos estábamos completamente convencidos de que ya no había espacio para nosotros, era inhabitable”.

En medio de la entrevista María Karla añadió que muchas personas desconocían que ambos estaban en Miami y varios internautas comentaron que Cuba se estaba quedando sin artistas, pues la lista de los que en los últimos años han abandonado el país es larga.

Los dos contaron la forma en la que salieron de Cuba, Carlos haciendo toda la travesía desde Nicaragua y Diany desde México.

A diferencia de muchos cubanos que han vivido verdaderas penurias en estos trayectos, pasando por experiencias dolorosas e incluso perdiendo la vida, los actores tuvieron la suerte de llegar a territorio estadounidense sin problema alguno.

“Mi camino fue prácticamente perfecto y pasé la aventura más espectacular, sé que no la voy a volver a repetir (…) Fui haciendo fotos, descubriendo lugares impresionantes porque el recorrido es bellísimo”, relató Carlos sobre su viaje hasta la frontera entre México y Estados Unidos.

Diany, conocida por su papel en la serie Primer Grado, llegó de manera legal al país azteca pero aun sin haber transitado desde Nicaragua, confesó que “cuando estaba allí, en la caliente de verdad, es una sensación tan mala que dices `mira lo que uno tiene que hacer, por qué tengo que pasar este trabajo para llegar a un lugar cuando hay miles de personas volando en aviones´”.

La entrevista en “La casa de Maka” sirvió de oportunidad para que María Karla y la actriz Dianelys Brito, quien también forma parte del programa, hicieran un reclamo de libertad para Cuba, criticaran abiertamente al régimen y expusieran que es la propia dictadura la que obliga a los cubanos a abandonar su país en condiciones de riesgo.

