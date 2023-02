Fallece el periodista y crítico de cine Rolando Pérez Betancourt

El periodista cubano y crítico de cine Rolando Pérez Betancourt falleció este sábado, en La Habana, a los 78 años, informaron fuentes cercanas, que no revelaron la causa del deceso.

Martin Hacthoun, periodista de Prensa Latina, compartió la noticia en Facebook y aseguró que la muerte ocurrió luego que Pérez Betancourt permaneciera grave e ingresado por varios días en el Hospital "Hermanos Ameijeiras".

Rolando Pérez Betancourt (1945-2023) se hizo muy popular en Cuba por el espacio televisivo La Séptima Puerta, donde presentó, desde 2003, películas de un estilo peculiar, elevado sentido artístico y con controversiales argumentos.

Comenzó en el mundo del periodismo con solo 15 años, en el periódico Hoy. Se desempeñó como tipografista y cronista deportivo.

Se licenció en Periodismo en 1973 y se dio a conocer en el periódico oficialista Granma, en secciones como “Minuto y medio”, “Luz roja”, “La historia detrás de la foto”, “Sucedió hace 20 años” y “Crónica de un espectador”.

Le sobreviven su esposa e hija, la periodista de Prensa Latina Mariela Pérez Valenzuela, quienes hasta el momento de redactar esta nota no habían hecho ninguna declaración pública.

La noticia de la muerte del crítico de cine tomó por sorpresa a personas que lo conocieron de cerca o antiguos compañeros de trabajo.

El periodista Pedro de la Hoz escribió: "No te has ido. Nuestra amistad no será pasto de la nostalgia".

El camarógrafo de la televisión cubana, Carlos Felipe Caula, lamentó la muerte y lo recordó como un gran profesional, cubano sato y amigo incondicional.

"La Séptima Puerta no será la misma y que se te abra la Octava Puerta, que te la mereces más que nadie, " escribió.

Yasmani Castro Caballero, guionista cubano, compartió los recuerdos que tenía con Pérez Betancourt.

"Fueron mucho las polémicas y discusiones en las que estuvimos. Lo que más admiré de él fue su capacidad de respeto y compromiso. Descansa en paz y que brille la luz eterna para tu alma", agregó.

En 2021, Pérez Betancourt estuvo ingresado en el hospital Naval, de La Habana, tras enfermar de coronavirus, aunque se recuperó favorablemente y pudo continuar su trabajo profesional.