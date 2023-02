Ana Gabriel alza la voz por la libertad en Latinoamérica: “Por eso no he podido ir a Cuba”

La cantante mexicana María Guadalupe Araujo Yong, conocida como Ana Gabriel, alzó su voz por la libertad en los países latinoamericanos y afirmó que sus principios le han impedido ir a Cuba.

"Estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. Por eso no he vuelto a México, por eso no he podido ir a Cuba, Nicaragua o Venezuela", declaró la Diva de América.

En concierto celebrado este sábado en el Kia Forum de Inglewood, en Los Ángeles, la cantante recibió abucheos y críticas por sus comentarios políticos en el comienzo de su gira por Estados Unidos, bajo el título de Por amor a ustedes.

“Soy una cantante que entiende el dolor de cada nación y siempre voy a defender a Latinoamérica”, expresó en una caótica actuación en la que, según 20 Minutos, consideró oportuno anunciar su retirada de los escenarios tras más de 48 años de carrera musical.

La reacción del público tuvo como detonante la opinión expresada por la artista sobre la marcha ciudadana que se celebró el domingo en distintas ciudades de México por motivo de la reforma electoral.

El auditorio interrumpió sus palabras y con gritos le pidió que se limitara a cantar. "Pongan a Siri en su casa y ya no me escucharán hablar", contestó molesta la popular cantante.

"No puedo aceptar las faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones", escribió en Twitter tras el concierto.

Según explicó en sus redes sociales, "el problema no vino por mi comentario, sino porque varios empezar a gritar que cantara", a lo que la mexicana reaccionó de forma que luego quiso atemperar.

Captura de pantalla Facebook / Ana Gabriel

“Esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante. Me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad”, dijo la artista pidiendo “disculpas al público que fue a pasársela bien”.

Después de un breve descanso, Ana Gabriel continuó con el show y, entre canción y canción, desveló que se retiraría de los escenarios. “Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada. Porque tengo derecho de vivir”, aseguró la de Sinaloa, según El Espectador.

El incidente dejó mal sabor de boca a la cantante en el primer concierto de su última gira, según reconoció en sus redes.

“Quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista, pero sí me comprometo a que el show de mañana estará completamente lleno de amor y música”, avisó.

"No, no me arrepiento. Todo lo que dije en aquel momento fue porque me nació del corazón. Venezuela ha sido un país que me abrió las puertas desde los comienzos de mi carrera y verlo como está en estos momentos me llena de dolor", afirmó la artista en 2014 tras una multitudinaria manifestación en contra del gobierno chavista.

En entrevista con Efe, la cantante dijo que no se arrepentía de haberse puesto de parte de los manifestantes. “No hay nada más hermoso que la libertad de expresión”, sentenció.

Ana Gabriel cantará el próximo 25 de marzo en el Amway Center de Orlando, Florida, a las 8 p.m.