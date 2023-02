Ahorra tiempo y dinero con Tramison al legalizar online documentos emitidos en EE.UU. y poderes notariales

Legalizar documentos emitidos en Estados Unidos para presentar en Cuba Foto © Tramison

Muchos cubanos residentes en el exterior deben hacer agotadoras gestiones para legalizar documentos emitidos en Estados Unidos que deben presentar en Cuba para casos de procesos migratorios de menores de edad, parole humanitario u otros.

Si estás haciendo trámites de este tipo, es importante que conozcas que existe la posibilidad de solicitarlos desde tu casa, tu carro, o desde el gimnasio, entre una rutina y otra. Solo necesitas un móvil para usar los servicios 100% online de Tramison.

¿Qué es Tramison y cómo puedo usarlo para legalizar documentos emitidos en EE.UU.?

Tramison es una plataforma creada por cubanos en Estados Unidos que revolucionó la forma en que los residentes en ese país pueden realizar sus trámites. Todos sus servicios están diseñados para hacerlos 100% online.

Esto permite a los usuarios ganar tiempo y ahorrar dinero porque con Tramison puedes conseguir cualquier documento sin necesidad de ir a una oficina, de conducir largos kilómetros, ni de sufrir esperas prolongadas sin saber cómo va tu trámite.

La plataforma garantiza seguridad en el manejo de los datos, una rápida solución de las gestiones y una atención personalizada a sus usuarios.

Tramison es conocida por su servicio de gestión online de los pasaportes cubanos, pero también ha comenzado a destacar por la tramitación de poderes notariales, autorizaciones de viajes para menores de edad y por legalizar documentos emitidos en Cuba y Estados Unidos, tales como los certificado de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, soltería, e incluso de antecedentes penales.

¿Cómo legalizar online documentos emitidos en Estados Unidos para presentar en Cuba?

El usuario que desee legalizar online documentos emitidos en Estados Unidos para que surtan efecto en Cuba encontrará una amplia lista de opciones de servicios en la web de Tramison.

En los apartados de cada trámite hay una descripción donde se detalla el tiempo de demora de la gestión, precio, documentos a presentar y otros aspectos de interés para el proceso.

Es importante completar los datos que se solicitan en el formulario y comprobar la información antes de aplicar. Al realizar el pago del servicio el cliente recibirá una confirmación por correo electrónico y posteriormente los reportes sobre el estado de su trámite hasta que el certificado sea entregado por correo postal en su domicilio.

¿Qué pasa si no logro llenar correctamente los datos en la plataforma?

Algunos clientes no tienen destreza en el uso de las nuevas tecnologías y para ellos Tramison ha creado el servicio de Call Center donde ofrecen asistencia en tiempo real con especialistas en trámites.

Usar este servicio no tiene costo adicional y permite la solicitud del trámite de modo rápido y eficaz. El horario de atención al cliente es de lunes a sábado de 9:00 am a 9:00 pm y los domingos de 9:00 am a 3:00 pm, por el teléfono 202-414-7158.

Los cubanos que deseen legalizar documentos emitidos en Estados Unidos para presentarlos en Cuba, pueden contactar con Tramison por sus redes sociales, por el teléfono (305) 201-0203, o por el correo electrónico hola@tramison.com.

Ahorra tiempo y dinero. ¡Aplica ahora para solucionar tu trámite! Descubre por ti mismo los beneficios de hacer las gestiones 100% online.