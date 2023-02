Raphy Pina pone a trabajar a su hija de dependienta en una tienda: "No les regalo las cosas aunque puedo"

Raphy Pina no podría estar más orgulloso de sus cuatro hijos: Mia, Monty, Chingui y la pequeña Vida Isabelle, siendo esta última fruto de su relación con Natti Natasha. Podría decirse que todos ellos tienen su futuro asegurado, pero a pesar de ello, el empresario puertorriqueño no quiere que sus retoños den por hecho que tienen todo a su alcance, y la mayor de los cuatro comenzó a trabajar en uno de sus establecimientos.

Mia, que acaba de cumplir 18 años, es la hija mayor del productor de una relación anterior. Y la joven se ha convertido en la gran protagonista de las redes sociales de su padre después de que compartiesen en su cuenta varias fotos de ella trabajando como dependienta en una tienda.

Acompañando estas imágenes, publicaron un escrito de Raphy Pina en el que expresa la satisfacción que siente de ver a su hija en esta nueva etapa de su vida.

"En su crecimiento, le metí todo el tiempo a mi trabajo para construir diferentes plataformas de trabajo para cuando crecieran y les fuera menos difícil seguir un camino", comenzó explicando la pareja de Natti Natasha, que agregó: "No le regalo las cosas aunque ellos sepan que lo puedo hacer porque no estaría bien, y aunque me desvivo por ellos, quiero que sigan un legado empresarial el cual puedan disfrutar de lo que ya se logró".

A pesar de estar trabajando, la joven no va a desviar sus obligaciones académicas y por eso estará a tiempo parcial en la tienda. "Sé que va a cogerle el piso rápido", aseguró el orgulloso padre, que espera que su hija pueda dejar de lado su timidez y "echar adelante".

"Paso a paso llegarás a lo que desees en el futuro. ¡Buen comienzo mi bebé! ¡Te amo y mucho éxito desde la distancia!", concluyó el empresario en este escrito.

Sus seguidores aplaudieron este mensaje que está dando con su ejemplo y lo felicitaron por ser un gran padre en el tablón de comentarios.

"Así se construye una sociedad de hombres y mujeres de bien", "Así es es que se enseña a los hijos a ganarse el dinero, no dándole todo. Así le enseñamos el valor de las cosas", "¡¡¡Excelente!!! No me canso de decirlo: eres un excelente padre y lo que más admiro de ti es la crianza que le das a tus hijos y los valores que les inculcas", "Pienso exactamente igual, tienen que luchar por lo suyo. Muy bien, que sepan el sacrificio del trabajo", "Tus hijos son super humildes, definitivamente llegarán lo lejos que ellos quieran" o "Haces muy bien en enseñarles así, es muy importante que conozcan lo que cuestan las cosas aunque puedan tenerlas de los padres", le dijeron a Raphy Pina.

