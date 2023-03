Actriz cubana Obelia Blanco reinicia su carrera en España: "Me siento libre"

La actriz cubana Obelia Blanco afirmó que se siente libre tras haber retomado su carrera artística en España a la edad de 80 años.

La artista, que en 2020 recibió el Premio Nacional de Televisión y Radio de Cuba y ha sido por décadas la voz de la radio en la isla, informó que está realizando el programa infantil Tren de Maravillas, que transmite la televisión de su país los domingos, y se ha unido a un grupo de teatro en Allariz, Galicia, que ya estrenó su primera obra.

Contó que en un principio se inscribió en un taller de artesanía, y luego en el grupo de Teatro que inicialmente funcionará por cuatro meses.

Según sus declaraciones al diario La voz de Galicia, "al principio no quería decir que yo era actriz profesional, pero pasado un día creí que lo mejor era contárselo a la directora, para que no se enterara más tarde y le pareciera mal".

"Le dije 'Me apunto porque si no me voy a morir aquí. Yo soy primera actriz y quería que me permitieses estar en el grupo y que no dijeras a nadie quién soy'", comentó.

El 24 de febrero dio comienzo la muestra itinerante de teatro aficionado 5x5, que organiza la Junta y donde el grupo presentará la obra O roce fai rozaduras, dirigida por Iria Azavedo. Obelia es parte de ese elenco.

Sobre el programa que aún transmite la televisión cubana, afirmó: "No sé cuánto tiempo me dejarán".

Blanco emigró recientemente a España y afirma que adaptarse ha sido un proceso difícil.

Explicó que desde julio del año pasado vive en el municipio Allariz de Galicia porque toda su familia emigró y no quería quedarse sola en La Habana.

"En Cuba ya no tenemos familia y o venía o me quedaba sola. Pensé que mi hija me iba a necesitar porque comenzaba una nueva vida con una niña de 5 años y qué mejor ayuda que la de su madre", comentó.

"Es una prueba dura, porque dar un paso como este a estas alturas no es fácil. (...) los primeros meses fueron muy duros. Me sentía en el limbo. No extraño, pero no estaba en ningún lado. No sabía qué día de la semana era ni qué mes. Lloraba mucho", explicó la actriz.

Asimismo, Blanco reconoció que en Cuba "hay poco trabajo para las actrices de mi edad y todavía somos muchas de esta generación. Te sientes ahogada, porque no puedes hacer nada, es como estar encerrada".

También explicó que tuvo que renunciar al programa que realizaba en la radio cubana, de la cual es una de sus fundadoras.