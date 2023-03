Policía cubana detiene a sospechosos de robos en Camagüey

La policía de Camagüey detuvo al menos a ocho personas por ser sospechosos de cometer diversos robos, en el segundo semestre de 2022 y las primeras semanas de este año.

San Juan de Dios, Edén-Juruquey, América Latina y Jayamá son los consejos populares donde ocurrieron los robos que se encuentran ahora en proceso de instrucción, explicó el mayor Yosbel Miranda Infante a la emisora Radio Cadena Agramonte.

El operativo policial permitió devolver a sus propietarios algunas de las pertenencias usurpadas, incluido el refrigerador de la farmacia de la calle Martí.

Los ladrones robaron cocinas eléctricas, bicicletas, equipos de audio, lavadora, refrigeración, colchones, taladros eléctricos, balitas de gas licuado, entre otros, y según la policía siete de ellos no tenían antecedentes y uno se encontraba en libertad condicional.

La prensa oficialista no especificó cuántos robos se cometieron en el período que se mencionó pero si compartió el testimonio de tres víctimas de los ladrones.

Masdari Ortiz Hernández contó que el pasado 3 de enero rompieron la puerta de la farmacia de la calle Martí para llevarse un refrigerador, que fue devuelto esta semana en un acto público organizado por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Otra víctima de los robos fue Eliécer Luis Goda, trabajador del sector ferroviario, conoció que en los primeros días de enero forzaron la cerradura de su casa, en el reparto Garrido, para robarle.

"Me percaté que faltaban dos colchones, dos ollas de presión, dos hornillas eléctricas, seis mil 240 pesos, tres pitusas nuevos, un par de zapatos y otro de botas", contó.

Inmediatamente hizo la denuncia en la estación de la PNR; lo mismo hizo Alfredo Lastre Alfonso, quien es custodio en la bodega Los Andes, del reparto La Vigía.

Durante su turno de trabajo el 7 de enero, los malhechores entraron a la vivienda de Lastre Alfonso y se robaron un televisor y un reproductor DVD.

"La verdad no tengo palabras para agradecer el trabajo de la PNR porque aunque no sean cosas de un gran valor, para nosotros sí lo tiene, porque a mi esposa y a mí nos costó un enorme sacrificio pagarlas a plazo. Por eso creo que hechos como estos no deben quedar impunes", acotó.

Estos tres testimonios tienen en común que ocurrieron en los primeros días de enero, y que transcurrieron pocos días entre la presentación de la denuncia y la notificación de las autoridades para que se presentaran e identificaran sus pertenencias.

Ni la prensa oficialista ni el Ministerio del Interior en Camagüey ofrecieron detalles de los casos que hubo en la segunda mitad del pasado año.

En Cuba no existen datos oficiales que permitan conocer la cantidad de delitos que se comenten y la información que se publica es poco fiable, porque está más cerca de la propaganda que del análisis del problema.

Las redes sociales se han convertido en los últimos tiempos en la vía que tienen los ciudadanos del país para denunciar situaciones de este tipo y los medios independientes los que casi exclusivamente divulgan los casos.

En medio de la crisis general que atraviesa el país, con un auge de carencias económicas y materiales, los reportes independientes de asaltos, robos, violencia y atracos van en aumento.

Belkis Ramírez Zamora denunció a finales de febrero su sobrino fue golpeado brutalmente para robarle una moto eléctrica, en la ciudad de Santiago de Cuba.

“Después de unos días triste por el asalto a mi sobrino Reinier, que fue golpeado brutalmente por personas indeseables para quitarle la motorina y haber sido llevado al salón de operación, hoy le han dado el alta con tratamiento riguroso”, apuntó en Facebook.