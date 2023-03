Pelotero cubano Rafael Viñales renuncia a equipo Las Tunas por situación económica

El pelotero cubano Rafael Viñales renunció a su equipo de Las Tunas debido a la difícil situación económica que atraviesa y a la decepción sufrida por su exclusión del Clásico Mundial.

Viñales no se incorporó a los entrenamientos de los Leñadores previos a la Serie Nacional 62 tras decidir que no participará en ese evento.

"No pienso incorporarme con el equipo, eso se basa principalmente en que en los últimos tiempos, a pesar de mis resultados, creo que no se me ha tenido mucho en cuenta", dijo a Orlando Cruz Vázquez, periodista deportivo del telecentro Tunas Visión.

"La otra parte, que es la principal, es la situación económica en la que estamos. Es algo muy incómodo, muy difícil, me parece que ahí no la voy a resolver, entonces voy a tener que dedicarme a otras cosas que me permitan ayudar a mi familia", detalló.

El receptor, inicialista y jardinero afirmó que está abierto a cualquier proyecto en alguna otra liga de béisbol, aunque señaló que en este momento no tiene nada entre manos.

"Si aparece algo sí lo voy a coger, porque yo seguiré jugando béisbol, algún contrato o algo que me pueda llegar. Yo me voy a mantener entrenando, no con el equipo sino por mi parte, si apareciera [el contrato] lo cojo, si no, me dedico a hacer otra cosa", dijo.

El jugador recalcó que no piensa jugar más en Cuba hasta que no mejoren las condiciones de los peloteros, y aseguró que muchos de sus compañeros piensan así, aunque no lo digan.

"Creo que ya yo estoy al límite de todo lo que está pasando acá con el béisbol", subrayó.

Viñales reconoció que en su decisión influyó el que no lo convocaran al quinto Clásico Mundial 2023 que se desarrolla (para el grupo A al que pertenece Cuba) en la ciudad de Taichung, en Taiwán.

"Sí, todo va llenando el vaso, creo que eso también influyó, pero como te dije, no es la parte principal, porque yo he pasado tropiezos durante mi carrera a cada rato y uno siempre sigue. Principalmente mi renuncia es como te digo, la parte que uno le puede sacar fruto al béisbol no está pasando así, está muy difícil y nada, dedicarme a hacer cualquier otra cosa que me permita ayudar más a mi familia", concluyó.

A comienzos de año, el jugador, nacido en el municipio de Colombia, fue incluido en la preselección que acudiría al Clásico, pero finalmente quedó fuera del equipo.