Unión Eléctrica de Cuba anuncia apagones durante todo el día por déficit de 790 MW

Una avería este jueves en la unidad 1 de la central termoeléctrica Felton, en la provincia de Holguín, pronostica una compleja jornada de apagones en Cuba, con una afectación en horario pico nocturno que rondará los 790 MW.

En la última semana se ha ido incrementando, de forma paulatina pero constante, el déficit diario, así como las afectaciones en el servicio tanto en horario diurno como nocturno en el país.

En su parte diario en redes sociales, la Unión Eléctrica (UNE) estimó para el horario pico de este 9 de marzo una disponibilidad de 2,165 MW y una demanda máxima de 2,885 MW, para un déficit de 720 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, pronostican una afectación de 790 MW en horario pico nocturno.

"Felton fuera de servicio... Déficit hoy superior a los 700 MW, tendremos apagones durante el día y noche...Generación distribuida inicia progresivamente apoyo. Ahora déficit de 250 MW”, reiteró en Facebook el periodista José Miguel Solís, quien suele informar de forma habitual sobre las novedades del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

(Fuente: Captura de Facebook/José Miguel Solís)

Este jueves en el horario diurno la afectación prevista es de 350 MW, y las afectaciones durante el día por déficit en la capacidad de generación en el SEN comenzaron muy temprano, a partir de las 06:11 am.

(Fuente: Captura El Purial Holguín Cuba)

Se encuentran fuera de servicio por avería la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 3 de la CTE Rente y las unidades 1 y 2 de la CTE Felton.

Se encuentran en mantenimiento la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y las unidades 4 y 6 de la CTE Renté.

La nota informativa publicada hoy por la UNE añade que el miércoles 8 de marzo se afectó el servicio diurno por déficit de capacidad durante casi una hora, desde 06:11 am hasta las 07:05 am, con un máximo de 27 MW. Luego la afectación se reinició en el horario de 10:33 am hasta las 23:35, es decir, durante una 13 horas.

La máxima afectación en el horario de la noche del miércoles fue de 614 MW a las 19:00 horas, coincidiendo con el horario pico.

En los comentarios a la publicación decenas de internautas lamentaron el parte de este jueves que consideran indicativo de que se avecinan otra vez los largos apagones de hace unos meses.

La sincronización la pasada semana al Sistema Eléctrico Nacional del bloque uno de la termoeléctrica "Lidio Ramón Pérez", más conocida como Felton, contribuía a aumentar la capacidad de generación en el país. Sin embargo, en apenas pocos días una avería en la propia Felton es lo que vuelve a complicar la situación electroenérgetica en Cuba.

Después de un 2022 marcado por largas jornadas de apagones, las autoridades prometieron que en 2023 mejoraría el panorama y disminuirían las constantes interrupciones del servicio eléctrico que provocaron malestar y protestas en el país.

A finales de agosto, Miguel Díaz-Canel comunicó la estrategia de su gobierno para estabilizar y mejorar la situación del SEN: desarrollar inversiones y mantenimientos en el 2023 para lograr estabilidad y cambiar la matriz energética del país.

A comienzos de año, con una situación más relajada gracias a la sincronización de las centrales flotantes turcas, el gobierno anunció que los cortes de electricidad volverían a partir de febrero debido a la necesidad de realizar obras de mantenimiento en las centrales termoeléctricas.