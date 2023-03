Oficiales del MININT agreden a Dama de Blanco y madre de presa política cubana

Dos oficiales del Ministerio del Interior (MININT) en Cuba golpearon a la opositora y Dama de Blanco Annia Zamora, madre de la presa política Sissi Abascal, en la cárcel tras las protestas del 11J.

Este miércoles, Zamora fue citada en la estación de la Policía Nacional revolucionaria (PNR) de Jovellanos, Matanzas, y allí los oficiales de la Seguridad del Estado Dorka y Orlando Figueroa le agredieron físicamente, según contó en un post de Facebook.

Asimismo, los militares la amenazaron con llevarla a prisión si no dejaba a un lado el activismo en defensa de los derechos humanos en Cuba y la libertad de los presos políticos.

"No voy a dejar de exigir libertad. No voy a callar. No voy a dejar de salir los domingos. No voy a dejar de visitar a Martha y mucho menos a las familias de los presos. Y como les dije allí, aquí estoy. Hagan lo que les dé la gana. Enfrentaré la prisión con tremenda dignidad. Ustedes son los verdaderos delincuentes", finalizó.

En un audio que divulgó el opositor Ángel Moya, la Dama de Blanco detallo cómo fue la agresión en la que participaron los dos oficiales del MININT.

"Figueroa me fue para arriba y Dorka se metió en el medio y me metió un estrallón contra el piso", acotó. Producto de la agresión física, tiene dos hematomas en la mano y otro en la zona del seno.

A la denuncia hecha por Annia Zamora se sumó la ONG Cubalex, quien criticó a las autoridades del país por ejercer violencia sobre mujeres opositoras, el mismo día que el mundo reivindica la lucha por la igualdad de género y otras cuestiones relacionadas con el colectivo femenino.

"Miren cómo quedó su cuerpo tras los golpes de las autoridades, quienes además la amenazaron con apresarla", recalcó la organización en sus redes sociales.

Zamora contó a finales de febrero la crítica situación que atraviesan las presas políticas cubanas como su hija, Tania Echevarría y Saylí Navarro.

"En la prisión La Bellotex (...) no había agua; más de una semana que las presas políticas (...) están cargando agua”, aseveró la mujer a través de Radio Televisión Martí.