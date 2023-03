Denuncian aumento de asaltos en Guantánamo: "La violencia que se está viviendo es horrible"

Calle de Guantánamo (Imagen referencial) Foto © ACN

Una cubana residente en Guantánamo denunció la violencia que azota la provincia, donde han aumentado peligrosamente los robos y asaltos, protagonizados fundamentalmente por jóvenes e incluso adolescentes.

Maithe Tiex compartió un llamado de auxilio a las autoridades en un texto publicado en el grupo de Facebook Revolico Guantánamo plus 2022, donde se quejó de la inacción de la policía.

Captura de Facebook / Revolico Guantánamo plus 2022 / Maithe Tiex

"La violencia que se está viviendo hoy en está provincia es horrible, en los medios se habló de grupos y no de bandas. Yo no sé cuál es la diferencia, pero si sé que estas personas que son adolescentes, menores de edad casi todos, están asaltando, agrediendo, matando sin piedad por cosas materiales (celulares, prendas, etc) en lugares públicos (hospital, escuela, calles públicas) y donde se les ocurra, creando pánico a los niños, los jóvenes, a la población de forma general, y no pasa nada", dijo.

"Qué van a esperar, qué más tiene que pasar. Somos seres humanos con bastantes problemas en nuestras vidas para tener que vivir con miedo de salir de la casa. no es la primera publicación que se ha hecho hablando de este tema y por gusto. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza de que estas palabras lleguen a las fuentes autorizadas a detener, acabar con estos delincuentes. Y lo peor de todo es que si agredes a uno de ellos puedes acabar en la cárcel por ser menores de edad", lamentó.

Numerosas personas se solidarizaron con la denuncia y criticaron la indolencia de los dirigentes y en especial la pasividad de la policía, ante el incremento de los delitos y la falta de seguridad de la población.

"La PNR no quiere hacer su trabajo, que es velar por la seguridad y el orden ciudadano. Después les dicen a la gente gusanos sólo por expresar su inconformidad con los dirigentes y el trabajo mal hecho", expresó una internauta.

"Todos estos policías no sé que hacen, están allí sentados cobrando un sueldo que no les pertenece, ellos prefieren quitarles los alimentos a las personas que están luchando honradamente y no a todos los delincuentes que hay en la calle. Nuestra provincia ha entrado en pánico por causa de ellos", afirmó una madre de familia.

"Aquí en el hospital han acabado, tengo a mi mamá ingresada y no se puede confiar a andar a cualquier hora porque hasta en el elevador están acabando, en los pasillos, arrebato a enfermeras doctoras, pacientes y nadie resuelve eso", aseguró una joven.

"Sal para la calle y di Patria y Vida y la policía en un segundo esta ahí, pero lo que le pase al pueblo no les importa", señaló otra.

"Ya estoy obstinada, hasta cuándo la violencia innecesariamente. Uno sale a la calle con temor a que te hagan algo y lo más lindo del caso, que si por defensa personal matas a algún delincuente de esos, te meten preso", cuestionó una tercera.

"Los comunistas de mierda, dirigentes de Cuba, no hacen nada porque su familia no anda a pie en las calles, ni van a los lugares donde frecuentan los delincuentes", recalcó un hombre.

"Con ese tema pasa como con los viales: se necesita un muerto primero para coger el bache", dijo una trabajadora de educación.

A mediados de febrero, el periodista oficialista Miguel Reyes Mendoza, conocido como Miguel Noticias, alertó de una pandilla de jóvenes y adolescentes que estaban sembrando el miedo en la ciudad de Guantánamo, donde asaltaban con piedras y armas blancas a menores al salir de la escuela.

Miguel Noticias denunció la ola de violencia desatada en las inmediaciones del seminternado Águedo Morales y la secundaria Pedro Pablo Rivera, en la zona sur de la ciudad, que "tiene en vilo a la comunidad docente estudiantil".

Al reportero le llegaron varios mensajes de padres preocupados por la agresividad del grupo, que esperaba a los chicos a la salida de los centros, los insultaban y trataban de arrebatarles sus pertenencias y celulares.

El hecho más grave ocurrió un día en que los pandilleros llegaron con armas blancas, tiraron piedras y amenazaron a los menores.

Al parecer, la única solución que vieron las direcciones de las escuelas fue recomendar a los padres que fueran a recoger a sus hijos al terminar las clases.

"¿En qué se ha convertido entonces el Guaso? ¿Por qué tanta sed de maltrato, violencia y hurto? ¿Cómo justifica la necesidad y poco desarrollo económico estas malas actitudes? ¿Quién pone freno a ese desorden, a esas malas praxis, a ese deseo hambriento de enfrentarse?", cuestionó el reportero.