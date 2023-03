Cubana denuncia robo de prendas a punta de cuchillo mientras estaba con su niña pequeña

Una cubana denunció que le robaron dos cadenas a punta de cuchillo mientras estaba junto a su hija de tres años en el parque Acapulco, sito en Avenida 26 en Nuevo Vedado, en el habanero municipio Plaza de la Revolución.

La víctima del robo -identificada como Grettel Benítez Alfaro- precisó en una publicación en Facebook que las dos prendas se las arrancaron del cuello sobre las 9:15 am del pasado viernes 10 de marzo.

“Por favor, si a alguien se las proponen, den parte a la policía”, pidió Benítez Alfaro, quién acompañó su publicación de una foto en la que se ven las dos cadenas sustraídas.

La víctima del acto violento explicó que, más que el valor de las prendas, lo peor fue que alguien fuera capaz de hacer algo tan cruel, ruin y cobarde en presencia de una menor de edad.

“Por favor, le agradecería a todo el que pueda compartir esta publicación”, concluyó la internauta, quien precisó que tanto ella como su pequeña hija todavía estaban muy nerviosas tras lo sucedido.

Imagen de las dos cadenas que arrancó el ladrón a la víctima (Fuente: Captura de Facebook/Grettel Benítez Alfaro)

"Yo la verdad no tuve tiempo de reaccionar, de la nada ya tenía el cuchillo en la cintura, me amenazó diciéndome que si gritaba lastimaba a la niña, Dios, solo de recordar me da escalofríos", precisó Grettel Benítez en el apartado comentarios a su publicación.

La víctima explicó que afortunadamente el único daño físico que sufrió fue un hematoma que se le hizo en el cuello luego de que le arrancaran las cadenas, pero subraya que el susto y el trauma de salir a la calle no se le quita desde entonces.

"A plena luz del día, en un parque infantil, desgraciadamente no estamos seguros en ningún lado. Solo espero que puedan dar con él para que no pueda volver a hacer algo así. Demostró ser una persona sin escrúpulos, además estaba armado, eso significa que es capaz de hacer lo que sea. Dios no permita que lastime a nadie. Doy gracias cada segundo que mi niña y yo estemos ilesas", insistió la víctima.

Grettel Benítez Alfaro explicó que cuando fue a hacer la denuncia en la estación de policía coincidió con muchas otras personas que habían sido asaltadas ese mismo día también por la Avenida 26.

"Ahora cuando salgo a la calle me parece que me voy a encontrar al tipo. Además, le miro a la gente que no tenga nada en las manos. De verdad esto te marca y más que ayer hubo varios asaltos en la misma zona, a plena luz del día", concluyó la víctima, quien asegura que la policía le trajo fotos a su casa para identificar al presunto asaltante.

Aunque en Cuba no hay un registro oficial y público de criminalidad y los datos son controlados por las autoridades, en los últimos meses las redes sociales se han convertido en el espacio idóneo para denunciar robos y asaltos.

A comienzos de marzo el sacerdote católico Lester Rafael Zayas Díaz denunció que unos ladrones robaron el dinero de las alcancías de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Línea entre C y D, en el barrio habanero de El Vedado.

También en La Habana, a finales de febrero, dos estudiantes de la Facultad de Música de la Escuela Nacional de Arte (ENA) fueron asaltados en plena calle, y les robaron sus flautas y el resto de las pertenencias que llevaban consigo, según denunció en redes sociales un profesor de esa institución.

Aunque hace unos días la policía cubana asegura haber detenido al menos una banda especializada en robos con violencia con empleo de arma blanca en La Habana, la realidad indica que los reportes de robos y otros actos criminales no dejan de aumentar y que la población residente en la capital se siente cada vez más insegura, sentimiento que es extensivo al resto del país.