Basquetbolista cubano Karel Guzmán es descalificado en liga rumana y vuelve al estadio con una barra de metal

El basquetbolista cubano Karel Guzmán, que compite con el Club Napoca en la 7DAYS EuroCup, tuvo una pelea durante el partido del sábado y luego de ser expulsado de la liga rumana volvió al estadio para agredir a su rival con una barra de metal.

Tras el partido donde su club perdió por 82-74 ante el CSM Oradea, Guzmán estuvo a punto de cometer una locura que fue impedida por uno de los jugadores de su equipo y por los guardias de seguridad, reportó el diario deportivo Euro Hoops.

El alero fue empujado por su contrincante Nikola Markovic durante el juego, a lo que el cubano respondió con agresividad, tratando de buscar a su rival, pero fue detenido por sus compañeros.

El basquetbolista terminó siendo expulsado por la falta y, con el ánimo enardecido, se fue del pabellón y regresó con un tubo de metal, de una obra cercana al Oradea Arena, recinto donde se desarrollaba el juego.

Muy decidido a terminar con la pelea contra su contrincante, Guzmán ingresó en el estadio pero el jugador de su club, Andrija Stipanovic, le salió al paso y evitó su avance hacia una posible tragedia, a pesar de que Guzmán intentó seguir su camino.

El hecho quedó captado por las cámaras de seguridad de la sede del partido y las imágenes dejan ver la disposición del joven deportista de seguir la querella.

“Salió del salón de usos múltiples, caminó hasta el sitio de construcción cercano y tomó una barra de hierro corrugado para volver a ingresar al gimnasio, momento en el que un compañero de equipo lo detuvo y un guardia de seguridad lo despojó del objeto contundente” comunicó la policía.

Habiendo pasado la excitación del momento, el exjugador Olímpico expresó en Instagram: “Lamento profundamente la forma en que actué y quiero pedir disculpas a mi club, a mis compañeros de equipo y a todos los que estaban allí. Mi comportamiento fue inaceptable y entiendo que no refleja los valores de nuestro equipo y del baloncesto“.

“Quiero dejar claro que fui desafiado por un rival y un miembro de su staff durante el calentamiento, pero eso no es excusa para mis acciones. Como jugador profesional de baloncesto, entiendo que tengo la responsabilidad de mantener la calma y comportarme respetuosamente, siempre. En esta situación, dejé que mis emociones se apoderaran de mí. Me convertí en una persona que no reconocía“, agregó.

El habanero, que ahora juega en la liga rumana, fichó a mediados de 2017 por Ciclista Juninense, un equipo de segunda división de Argentina, desde donde rápidamente fue transferido al equipo de primera división Ciclista Olímpico.

En la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Básquet, como titular, Guzmán jugó 23 partidos y terminó sexto en la liga en rebotes defensivos totales, y segundo en porcentaje de tiros de campo.