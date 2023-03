Con 51 años, Mario Cimarro sigue haciendo suspirar a sus fans con sus abdominales

Desde los inicios en su carrera en el mundo de la actuación, el actor cubano Mario Cimarro se posicionó como uno de los galanes más atractivos y aclamados de la televisión al protagonizar varias telenovelas populares, entre ellas Pasión de Gavilanes, donde daba vida a Juan Reyes.

Aunque la icónica producción se estrenó hace dos décadas, lo cierto es que Cimarro, a sus casi 52 años (que cumplirá a principios de junio), sigue arrancando suspiros entre sus seguidores igual que entonces. Y es que el actor cubano se mantiene en forma y cuenta con unos abdominales esculpidos, una parte de su anatomía que dejó a la vista en su última publicación de Instagram subiendo la temperatura entre sus fieles incondicionales.

Sin camiseta y mientras jugaba al ping-pong, el actor posó para la cámara mostrando su trabajado y definido torso.

Quienes siguen a Cimarro no pudieron evitar comentar sobre su espectacular cuerpo haciendo alusión también a sus trabajos en televisión.

"¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?", escribió una usuaria, recordando la banda sonora de Pasión de Gavilanes, mientras que otros no dudaron en señalar que su cuerpo continúa siendo el del deseo, como en la telenovela de 2005 que protagonizó (El cuerpo del deseo). "Siempre será el cuerpo del deseo" o "El cuerpo del deseo literal", dijeron.

Mientras tanto, algunos se preguntaron: "¿Cómo hace para no envejecer?" o "¿Por qué eres tan perfecto?".

Aunque el actor se mantiene intacto prácticamente en cuanto a su físico, en la vida real sí que le han cambiado mucho las cosas. Hace unos meses se convertía en padre por primera vez junto a Bronislava Gregušová. Ambos le dieron la bienvenida a su hija Briana, que se ha convertido en su motor.

Desde su llegada a finales de agosto, el actor no ha dejado de compartir fotos en su faceta como papá, aunque eso sí, sin mostrar la carita de la bebé. Una bella etapa la que está disfrutando Mario Cimarro al máximo con su hija y su pareja.

