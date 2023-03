Joven cubano agredido con machete para robarle el celular sigue muy delicado

El joven de 16 años Lester Domínguez Ortiz, quien el miércoles pasado fue asaltado a machetazos en Holguín para robarle un teléfono, continúa en estado muy delicado aunque estable.

Su tío, Dennis Domínguez, compartió un video en su muro de Facebook en el que pidió oraciones para su sobrino y agradeció la labor de los médicos que están atendiendo a su hijo en el hospital pediátrico.

Dennis, residente en Estados Unidos, dijo que no sabe si la policía ha logrado capturar al agresor, aunque le consta que se está investigando el hecho.

El jueves, en otra publicación, el atribulado tío explicó que al adolescente tuvieron que volverlo a operar porque no tenía movimiento en las piernas y los brazos.

"Era un riesgo la operación, por el cuadro clínico que tenía. Tenía dos vértebras en la médula lesionadas y una costilla le había pinchado un pulmón. Por lo menos se logró operar, perdió demasiada sangre en la transfusión", detalló.

Lester permanece sedado y hasta el momento está asimilando los medicamentos, pero su cuadro es grave.

Domínguez pidió compartir sus videos como una forma de presionar a las autoridades cubanas para investigar el asalto a su sobrino.

"Allá ustedes saben cómo funciona aquello, hay que preocuparlos para que puedan actuar bien. Por lo menos están trabajando en el caso, creo que tienen como tres sospechosos, hasta ahora no sé nombres ni sé nada, no sé si si es real o no, porque la policía coge a cualquiera en la calle", afirmó.

El miércoles, horas después de que Lester Domínguez Ortiz fuera atacado a machetazos para robarle su celular, su tío compartió un primer video en el que anunciaba una recompensa para quien dé información que lleve a capturar al ladrón.

"No se sabe quién fue, fue alguien en bicicleta que le salió en lo oscuro de momento y lo atacó. Alguien que sepa de algo, un indicio, me puede escribir al privado, va a tener su buena recompensa. No se preocupen, no hay que dar nombre, no hay que dar nada, esa persona nunca se va a delatar, la que me dé la información. Solo quiero que me informen para así poder actuar y coger a esos delincuentes que lo que hacen es daño a las familias", dijo.

"Si esto se comparte y se divulga, va a ser mejor, y va a aparecer el autor del hecho, y hacerlo pagar nada más", añadió.

El martes por la noche, alrededor de las 11:20 pm, Lester Domínguez Ortiz fue atacado a machetazos para robarle su celular, un Huawei. El hecho ocurrió en el poblado de San Germán, en el municipio Urbano Noris.

El adolescente permanece hospitalizado en una unidad de terapia intensiva.