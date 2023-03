Orlando Guanche orgulloso de su hija Paola 

Orlando Guanche no puede estar más orgullosos de su hija Paola y del talento que tiene para la música que ha heredado sin dudas de su familia.

El destacado músico, productor y compositor cubano compartió en su perfil de Facebook lo feliz que está de ver a su hija seguir creciendo en este mundo.

“¡Mi talentosa hija está matando cada vez más! ¡Te amo chica!”, escribió Guanche al compartir una publicación de Paola en la que anuncia su nuevo videoclip.

Se trata de un tema bajo el título “Letter To You (Live From Art House)”, una canción de su propia autoría en la que demuestra una vez su potente voz y lo bien que se le da cantar en inglés.

Con el acompañamiento de su padre al piano, Paola subió un video a su Instagram interpretando esta canción en el que Orlando confiesa que cada vez que la escucha le provoca un nudo en la garganta.

La sobrina de Aymée Nuviola estrenó hace un mes “Bemba Colora” y allí sí sacó toda la cubanía y ese ritmo caribeño que le corre por las venas.

Con solo 12 años Paola Guanche Nuviola ganó La Voz Kids Estados Unidos en 2013 y años más tardes se presentó como concursante a La Voz México en la edición para adultos.

En una entrevista para CiberCuba hace algunos años, la joven nacida en Cancún aseguró que sin la influencia de su familia no hubiera crecido como cantante.

En más de una ocasión Paola ha cautivado al público con sus actuaciones, y sus más de 54 mil seguidores en Instagram tienen la oportunidad de disfrutar de ella a través de la red social.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.