Mucho más que café: LeBron James abre un Starbucks diferente en su ciudad natal

Starbucks en House Three Thirty, un proyecto de la Fundación de LeBron James

El estelar jugador de baloncesto LeBron James abrió en su ciudad natal un Starbucks enfocado, no solo en los servicios que ofrece a los consumidores, sino en la formación profesional de sus empleados.

“Las 46 personas que trabajan allí reciben una paga por horas, pero además del dinero obtienen valiosos certificados de capacitación laboral para la industria hotelera”, describió el periodista deportivo Joe Vardon para la revista The Athletic.

Según el cronista de la NBA, se trata de “una forma completamente nueva de pensar la capacitación laboral, que generalmente se realiza en colegios comunitarios y escuelas vocacionales donde a los estudiantes no se les paga por los certificados que reciben y que creen fundamentales para su búsqueda de empleo”.

Inaugurado oficialmente el pasado miércoles, el Starbucks de la ciudad de Akron, Ohio, incluye un banco Chase, una sala de vinos, un bar, una sala social e incluso un “museo LeBron” que tiene una réplica del apartamento en el que vivía antes.

“Todos los empleados recibirán capacitación en todas las facetas de cada negocio en House Three Thirty, desde la planificación de eventos hasta el servicio de alimentos (hay una elegante cocina de prueba en el sótano patrocinada por Pepsi, otro de los socios de LeBron), hasta el trabajo de limpieza. Se les paga y obtienen los créditos de formación”, señaló Vardon.

House Three Thirty es el nombre de la instalación que alberga el Starbucks de James en su ciudad natal y alude al código de la misma (330). La fundación de James compró el inmueble hace tres años y planea agregar una taquería, una heladería y una tienda de ropa, además de permitir que se use como lugar para conciertos e incluso bodas.

“Ninguno de los otros casi 33,000 Starbucks en la Tierra es como este en Akron (…) en gran parte porque es el único Starbucks que es parte del esfuerzo desplegado durante 12 años por James para acabar con la pobreza cíclica en su ciudad natal, confrontando sus causas profundas”, indicó la citada publicación.

El Starbucks está a solo unas cuadras de James Promise School, una escuela pública que la estrella de la NBA abrió en 2018 para ayudar a los estudiantes en riesgo de Akron.

"Ha cambiado mucho mi vida", dijo el gerente del nuevo Starbucks, Alexis Schuler. "Pasé de estar detrás de la barra en Starbucks a ser gerente, y me ha dado una perspectiva completamente nueva sobre la hostelería como industria. Me ha dado una perspectiva que antes no tenía".

"En todo lo que hacemos como Fundación, se trata de hacer que nuestros hijos, padres y personas de la comunidad crean que puede haber más en sus vidas de lo que jamás soñaron posible", dijo James según la estación de televisión de Cleveland WJW .

"Diseñamos House Three Thirty para crear oportunidades y abrir puertas para mostrar que todo es posible y que pueden hacerlo aquí mismo en Akron. Creemos que House Three Thirty será un elemento básico para nuestra ciudad, y estamos ansiosos por que la gente venga y lo experimente".

Según la revista Forbes, la cartera de negocios de LeBron James continúa creciendo y aparentemente continúa aumentando su patrimonio neto, que alcanzó los mil millones de dólares hace varios meses.

James, un abierto activista y frecuente crítico del expresidente Donald Trump, ayudó a formar en 2020 un grupo que gastó millones de dólares en la batalla contra la inhabilitación de votantes en comunidades predominantemente negras, en los comicios que el magnate republicano perdió contra el demócrata Joe Biden.

A finales de diciembre, la superestrella celebró su cumpleaños 38 con un pastel de cumpleaños tenía un dibujo de la isla de Cuba y la inscripción “Happy Birthday, Lebron” .