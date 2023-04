Senado de Florida aprueba la prohibición del aborto después de las seis semanas de gestación

Piden apoyo al aborto legal en EE.UU. Foto © Meridiano.mx

El Senado de Florida aprobó la prohibición del aborto después de las seis semanas de gestación, con votos de 26 a favor y 13 en contra, según medios locales.

La medida, conocida como Ley de Apoyo al Embarazo y Crianza e impulsada por el gobernador estatal Ron DeSantis, solo aprobó dos excepciones para permitir la interrupción de embarazos después de seis semanas, relacionadas con casos de violación o de incesto o abortos que puedan salvar vidas.

Aún la Cámara debe aprobar esta medida antes de que llegue al gobernador para que se haga firme en el estado de Florida, donde son ilegales actualmente los abortos después de las 15 semanas, aseguró este lunes un reporte de AP.

El nuevo proyecto de ley solo entraría en vigor si la actual prohibición estatal de las 15 semanas se mantiene en un recurso legal que se encuentra ante el Tribunal Supremo del estado.

El citado medio aseguró, además, que la prohibición del aborto después de seis semanas pondría a Florida a la par de otros estados dirigidos por republicanos, además de favorecer políticamente a DeSantis ante las votaciones primarias del Partido Republicano como potencial candidato a la Casa Blanca.

De concretarse la Ley se hará más complicado el acceso al aborto en el sur de Estados Unidos, ya que estados vecinos de Florida, como Alabama, Luisiana y Mississippi prohíben totalmente este procedimiento, en Georgia también se prohíbe el procedimiento después de que se detecte actividad cardíaca, alrededor de las seis semanas de embarazo.

"La autonomía corporal no debe dar permiso a una persona para matar a un ser humano inocente”, subrayó la senadora republicana Erin Grall, promotora del proyecto de ley.

Dijo, además, que “vivimos en una época en la que las consecuencias de nuestros actos son una ocurrencia tardía y la conveniencia ha sustituido a la responsabilidad, y esto es inaceptable cuando se trata de la protección de los más vulnerables".

Por su parte, los demócratas que son minoría en el sistema legislativo de Florida, han admitido que no pueden impedir que la propuesta siga adelante.

La senadora demócrata, Lauren Book, instó a las mujeres a ponerse en contacto directamente con su oficina, leyendo su número de teléfono en voz alta en el pleno del Senado, si están pensando en abortar y necesitan ponerse en contacto con proveedores de atención sanitaria.

"Por favor, no te tomes la justicia por tu mano. No pongan en peligro su seguridad. Nada de abortos clandestinos. Hay personas y fondos que te ayudarán. No importa dónde vivas, no importa lo desesperada que estés, no importa lo impotente que puedas parecer. Te prometo que no estás sola. Llama a mi oficina", dijo Book en el debate de la propuesta en el senado.

En julio de 2022, el estado de Florida apeló la decisión de un juez estatal favorable al aborto y estableció que el procedimiento solo es permitido hasta las 15 semanas de gestación.

El juez John C. Cooper había bloqueado el fallo de la Corte Suprema del país, luego de una impugnación judicial por parte de proveedores de salud reproductiva que recuerdan que la constitución estatal garantiza el derecho al procedimiento.

En un fallo oral, Cooper también había dicho que la anulación por parte de la Corte Suprema de la histórica sentencia Roe contra Wade de 1973, que reconocía el derecho constitucional de la mujer al aborto y lo legalizaba en todo el país, violaba la disposición de privacidad de la Constitución de Florida.

Sin embargo, el Estado bajo el mando del republicano Ron DeSantis, presentó rápidamente una apelación a la decisión de Cooper.

Esto significa que la ley fue bloqueada a los 39 minutos de presentada, con base en una regla que automáticamente suspende los mandatos judiciales una vez que el estado apela.

La prohibición de las 15 semanas en Florida (conocida como HB5) había sido promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis en abril de 2022, y debía entrar en vigor julio de este año.