Kylie Jenner calienta abril posando con un bikini dorado

Para Kylie Jenner, ya estamos en verano. La menor del Clan Kardashian-Jenner está lista para recibir la época estival y no le importa si estamos en primavera, invierno o otoño, porque todas las estaciones son perfectas para sacar a relucir sus curvas con ropa de baño.

Para recibir el mes de abril, la empresaria alborotó las redes sociales al compartir varias fotos en las que aparece luciendo un bikini dorado. ¡Y no le ha hecho falta salir de casa!

Las imágenes fueron tomadas en su mansión de Los Ángeles en la golden hour, o lo que para todos los influencers se traduce en el mejor momento para inmortalizarse por la buena luz natural. Para titular este post puso: "golden hour baby".

Captura Instagram / Kylie Jenner

Rápidamente, este post comenzó a sumar millones de likes y antes de que hubieran pasado las 24 horas superaba los 2 millones. Y es que por algo Kylie es una de las reinas de Instagram...

Actualmente, la fundadora de Kylie Cosmetics es la cuarta personalidad con más seguidores en Instagram del mundo y la segunda mujer en la lista por detrás de Selena Gomez. El primero es Cristiano Ronaldo con 570 millones. A él le sigue Leo Messi con 450 y después nos encontramos con la intérprete de "Lose you to love me" con 406. Actualmente, Kylie cuenta con 486.

Sus publicaciones siempre tienen gran popularidad en la esfera virtual, sobre todo, si son imágenes en ropa de baño y más aún si en ellas aparece acompañada por alguna de sus famosas hermanas. Un claro ejemplo son estos posados con Kim Kardashian que revolucionaron a sus followers.

