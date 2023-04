"No me estés haciendo lucir mal": Anuel AA le reprocha a Maluma que suba fotos sin camiseta

La relación de Maluma y Anuel AA no tuvo el mejor de los inicios, pero en las últimas semanas han dejado atrás sus diferencias para convertirse en buenos amigos que colaboran y bromean en las redes sociales.

Los dos cantantes protagonizaron en 2019 una sonada polémica por aquel "Nunca flow Maluma, siempre Real G" que cantó Anuel en una de sus canciones. Un verso que, como podría ser de esperar, no sentó nada bien el cantante colombiano.

Pero todo eso ha quedado en el pasado para dar paso a una bonita relación entre los dos cantantes que les haya llevado a trabajar juntos en "Diablo, qué chimba", su primera colaboración. Un tema que aterrizó unas semanas atrás en las plataformas y que tuvo una gran acogida entre sus incondicionales. Pero más allá de haberse unido solo musicalmente, los dos se llevan muy bien fuera del estudio y hasta se hacen bromas en Instagram. Un juego que todos sus seguidores disfrutan.

Así lo demostró Anuel en el último post que colgó Maluma en Instagram.

Papi Juancho publicó dos fotos sin camiseta y en toalla luciendo de torso desnudo. Unas imágenes que no le han gustado a Anuel que le reprochó que le hace "lucir mal" al presumir de cuerpazo ante sus fans.

"No me estés haciendo lucir mal posteando estas fotos. No es justo cabrón… tú pareces de embuste", le comentó el intérprete de "Más rica que ayer", que lleva varios meses poniéndose en forma a base de hacer ejercicio.

Mientras los seguidores de los artistas disfrutan de esta faceta bromista suya, su canción continúa sumando reproducciones en las plataformas. Solo en Youtube supera los 8.4 millones de visualizaciones:

