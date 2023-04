Karol G se molesta por los retoques a su portada en la revista GQ: “Una imagen que no me representa”

La revista GQ publicó este jueves su nueva portada con una de las artistas más populares del momento, Karol G; sin embargo, la cantante colombiana ha salido en su Instagram a exponer públicamente su inconformidad con la foto que acompaña la publicación.

A juicio de La Bichota y también de muchos de sus seguidores, la instantánea principal de la entrevista dista mucho de su imagen real, de la que se siente más que orgullosa.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, aseguró la artista.

La intérprete de “Mientras me curo del cora” agradeció a la revista por la oportunidad y porque se sintió muy feliz cuando le confirmaron que protagonizaría una de sus portadas, pero añadió que “a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto”.

“Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, concluyó la cantante en su post.

La publicación de la chica de Medellín ha tenido muchísima repercusión en varios medios y también artistas dejaron sus comentarios en su post en Instagram, entre ellos Prince Royce, quien concordó en que “se pasaron”, refiriéndose a la revista.

Por su parte, los fans de La Bichota, además de estar de acuerdo con que la foto se distancia mucho de su imagen, se sintieron más que orgullosos de sus palabras, y sobre todo de su valentía al salir públicamente a exponer lo sucedido.

En los comentarios varios internautas arremetieron contra la revista de tendencias, moda, actualidad y estilo de vida exigiendo una disculpa hacia la artista y que cambiaran la portada.

Aunque GQ eliminó la publicación de sus redes tras la crítica de Karol, y cambiaron la foto de portada en la publicación para México y Latinoamérica, al momento de redactar esta nota todavía permanecía en la portada de la edición en España.

Captura / GQ España

Una vez más Karol G ha defendido la belleza natural, utilizando su propia imagen para resaltar la importancia de aceptarnos tal cual como somos y de no dejarse arrastrar por los estereotipos que impone la sociedad.

