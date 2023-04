Alertan de peligrosa chimenea en pueblo de Ciego de Ávila

Chimenea en pueblo de Ciego de Ávila Foto © Obdiel Torres Guevara / Facebook

Un cubano natural de Velasco, localidad del municipio Primero de Enero, en Ciego de Ávila, alertó en sus redes sociales del peligro de una chimenea centenaria que existe en el lugar, y que debido a su alto grado de deterioro podría venirse abajo en cualquier momento.

Obdiel Torres Guevara, quien reside en Montevideo, Uruguay, volvió a la carga sobre un tema que ha venido advirtiendo otras veces, a propósito del derrumbe de una chimenea en la termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, donde murió un obrero y otro está desaparecido.

Foto: Facebook / Obdiel Torres Guevara

"Desde 2017 vengo alertando de lo que puede causar esta chimenea de concreto con 64 metros de altura, en medio del centro de esta población, a 40 metros de un edificio multifamiliar de 30 apartamentos, viviendas a solo 25 metros, la calle principal al lado, un círculo infantil a 65 metros", describió en Facebook.

Captura de Facebook / Obdiel Torres Guevara

Según Obdiel, quien compartió varias fotos de la construcción, recalcó que la chimenea nunca fue reparada en los 99 años que cumplió este año.

Foto: Facebook / Obdiel Torres Guevara

"Es un peligro potencial. Hoy en Matanzas son dos, mañana en Velasco puede darse un caso bien triste y eso trato de evitar. ¡Compartan, es el momento de que nos escuchen!", demandó.

Foto: Facebook / Obdiel Torres Guevara

Foto: Facebook / Obdiel Torres Guevara

El reclamante agregó que cuando vivía en Cuba, la única respuesta que recibió ante sus múltiples denuncias fue que "hasta la Seguridad del Estado me tiraron para arriba", porque "les molestaban mis publicaciones".

Foto: Facebook / Obdiel Torres Guevara

Foto: Facebook / Obdiel Torres Guevara

En la sección de comentarios decenas de internautas mostraron su preocupación por el riesgo de que haya una desgracia, ante la inacción de las autoridades.

"Yo ya me quedé sin palabras, soy testigo de todo esto y de los años que has estado advirtiendo de esto, a pesar que las autoridades de Primero de Enero deben tener pleno conocimiento del caso, es la preocupación de todo un pueblo y sus familias que como yo veo este peligro inminente cada vez que voy de visita. Dios quiera no pase nada, porque al parecer a nadie de los que le corresponde actuar le importa", dijo una residente en Morón.

"Yo vivo cerca de esa torre y soy testigo de todo el peligro que corremos, cada vez que llueve y truena se caen pedazos y las piedras caen en nuestras casas, los techos están llenos de huecos y no hacen nada ni averiguan. Solo Obdiel se ha preocupado y ha llevado esa torre a todos lados y nunca han hecho nada. ¿Cuándo van a hacer algo, cuando nos maten a todos los que vivimos cerca por no hacer nada y va a hacer demasiado tarde? Que Dios ponga su mano para que no haya una desgracia", comentó una madre de familia.