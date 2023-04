Rey El Mago lanza piropo a La Diosa: "Qué clase pieza me he echado me trae agitao"

El cambio físico de La Diosa después de su llegada a Miami ha sido radical, pero sus fans no han sido los únicos en reaccionar, su pareja Rey El Mago no para dedicarle cumplidos.

El productor cubano publicó una foto de ambos en su Instagram y aprovechó la oportunidad para lanzarle otro piropo públicamente.

“Qué clase pieza me he echado me trae agitao”, confesó Rey El Mago junto a la instantánea y también invitó a todos sus seguidores a los conciertos de La Diosa el 22 de abril en el Watsco Center en Miami y el 20 de mayo en New Jersey.

La intérprete de “Por debajo del agua” respondió a su esposo en los comentarios con varios fueguitos, emojis de corazón y un “baby” de cariño.

Captura Instagram / Rey El Mago

Rey El Mago también ha seguido el ejemplo de La Diosa y ha decidido someterse a un tratamiento para adelgazar y ponerse en forma.

Esta no es la primera vez que la pareja de La Diosa reacciona ante sus fotos y videos luego de su cirugía estética.

Hace unos días Rey aseguró que ella es lo más bello que ha visto en su vida al admirarla tras una sesión de vestuario y maquillaje en la quedó estupenda.

Recientemente La Diosa respondió en sus redes sociales a quienes la critican por someterse a una cirugía estética o inyectarse bótox y Rey El Mago salió en su defensa recalcando que nadie sabe el esfuerzo que ella hace para siempre mostrar una sonrisa y resistir los ataques.

La pareja cumplió el pasado enero ocho años de matrimonio y en este tiempo además de estar allí para el otro en los buenos y malos momentos también lo han estado en lo profesional.

