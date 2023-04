Imaray Ulloa arrasa entre sus fans con un radical cambio de look

Con la llegada de la primavera, son muchas las mujeres que optan por pasar por un salón de belleza para buscar algún cambio en su imagen. Como es el caso de la influencer y actriz cubana Imaray Ulloa, quien ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un nuevo estilismo de cara a esta nueva temporada.

La creadora de contenido le ha dicho adiós a su pelo corto para cortárselo aún más, apostando así por un 'bob invertido asimétrico', variando la longitud de su cabello, acortándose en la zona de la nuca y dejando un lado más largo que el otro.

Captura Instagram / Imaray Ulloa

Imaray es de esas influencer que mantiene un contacto directo y diario con sus más de 3,3 millones de seguidores y este cambio de look no iba a ser diferente. Tras compartir cómo luce ahora, son muchos los cibernautas los que no han dudado en opinar sobre su nueva apariencia y mientras que algunos la prefieren con un corte un poco más largo, otros aplauden su atrevimiento y aseguran que la hace lucir más "madura, sexy e intrigante".

Con la frase "Te imaginas ser el “pero ella es ella“ de alguien. ¡¡¡Eso enamora!!!", la actriz ha presentado a sus fans su nuevo look.

Entre las respuestas de sus seguidores al verla con su nuevo pelo encontramos mensajes como: "Estás espectacular", "Eres muy linda, pero tu cara se me hace diferente", "¡¡Excelente corte, va contigo!!", "Hermoso corte que no a cualquiera le luce, pero es el sello de Imaray. Me encanta", "La Diosa cubana, tú eres como venus" o "¡Me encanta tu pelo".

Y a ti, ¿qué te parece el cambio de Imaray?

Otro de los cambios más radicales a los que se ha sometido la joven cubana fue cuando se cortó su melena larga al pelo corto que nos ha tenido acostumbrados estos últimos tiempos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.