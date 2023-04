Brutal asalto con machete a joven cubano para robarle el teléfono: "Casi pierdo la mano"

Un joven cubano fue víctima de un brutal asalto con machete por un delincuente que quería robarle el teléfono.

Nohelia Geminis Yaricel Pérez, miembro del grupo de Facebook "MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR", compartió fotografías del muchacho herido, que según dijo es amigo suyo.

Las impactantes imágenes permiten ver al alcance de las lesiones y la violencia del ataque. El joven sangraba profusamente por la cabeza y en el brazo, al punto de tener la mano y la camiseta empapadas.

Captura de Facebook / MADRES CUBANAS POR UN MUNDO MEJOR / Nohelia Geminis Yaricel Pérez

"Casi me quedo sin mano, esto por cuenta de mi teléfono, pero no me lo quitaron. Me batí después de haber estado cortado en el cuello, cráneo, hombro, codo y muñeca y dedo, pero le quité el machete", relató.

Más de mil personas comentaron en la publicación, alarmadas por la gravedad de las heridas y por el aumento de la delincuencia en el país.

"Cada día en Cuba hay más violencia, después dicen que aquí no hay violencia. Si cada día hay que tener más miedo al salir, cuando no es por un teléfono es por cadenas, carteras, etc. Da horror la delincuencia en este país", lamentó una matancera.

"Dios mío, a dónde vamos a parar, todo por un teléfono. Hasta que la justicia en este país no tome acción, la policía, contra estos delincuentes, y las sanciones sean ejemplarizantes para aquellos que asalten para quitar cualquier artículo, esto no va a tener fin. En vez de sanciones contra aquel que vende un plátano, un tomate, que está luchando honradamente, que se pongan a coger a todos esos delincuentes que andan haciendo de las suyas sin importarles la vida de los demás", expresó una habanera.

En Santiago de Cuba, por estos días se ha reportado una ola de asaltos en la Universidad de Oriente que ha sembrado la alarma en estudiantes y padres.

El jueves, sobre las 4:00 am, personas desconocidas asaltaron a pedradas un cuarto de la residencia estudiantil donde se encontraban dos alumnas de cuarto año de Sociología, a una de las cuales le partieron la cabeza.

"Ya vienen denunciando este problema desde hace meses, incluso me dicen que hay un cartel en la residencia de la misma universidad que les aconseja a los estudiantes guardar los teléfonos porque pueden ser asaltados", relató el usuario de redes sociales Pedro Pérez, quien compartió fotos de la alumna agredida con una venda en la cabeza.

La estudiante Gabriela Ramírez Labrada expresó que está cansada de lo que sucede en la institución, específicamente en la residencia Maceo, donde no hay custodios, y han ocurrido incidentes que afectan a los becarios, por lo que pidió protección a la rectora Diana Sedal Yanes.

"Hace menos de un mes, por citar un ejemplo, asaltaron a mano armada a mis dos compañeros de cuarto robándoles sus pertenencias siete individuos. Eso sí, toda la dirección universitaria se personó de inmediato y también la policía. Ahora mismo acaban de atacar a una estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales en su propia cama, la golpearon desde la persiana con una piedra ocasionando heridas, por tratar de robar, y así disímiles de ejemplos", señaló.

Por otra parte, residentes de la ciudad de Holguín denunciaron que a varias personas les han robado motos eléctricas, bicicletas, teléfonos móviles, entre otras pertenencias.

Ernesto Almaguer Díaz aseguró que el fin de semana, por la madrugada, asaltaron a un hombre en la calle 5ta, de Pueblo Nuevo, para arrebatarle una motorina.

"Si no es por el casco, le vuelan la cabeza de un machetazo. Hasta cuándo, cojones. Andan tres en estos asaltos", escribió.

La semana pasada, la policía detuvo al autor de un apuñalamiento ocurrido en los alrededores del estadio de béisbol Nguyen Van Troi, de Guantánamo.

Una escueta nota del Ministerio del Interior informó del arresto de un hombre que hirió a otro con un arma blanca. El autor del hecho confesó y se le ocupó el arma.

La publicación no dio más detalles del apuñalamiento, sus causas ni la identidad de los implicados.