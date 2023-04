El Nuevo Directorio pinta cartel contra el PCC en Universidad de La Habana

El Nuevo Directorio (END), un movimiento de acción pacífica contra el régimen cubano, se atribuyó este lunes otro cartel en la entrada principal del Estadio Universitario, contiguo a la Universidad de La Habana, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Preso Político.

"No al PCC" reza el grafiti que ha cubierto la entrada del estadio. "No se preocupen que sabemos que van a tener que gastar bastante pintura a partir de ahora para cubrir las pintadas, así como intimidar a los estudiantes como lo están haciendo, y movilizar en secreto (no tan secreto) a sus sabuesos de la UJC, todo será infructuoso", ironizó el movimiento en otro post de su cuenta de Twitter.

Según explicaron en la red social, a pesar de que el régimen tenían una patrulla circulando en las inmediaciones de la Universidad de La Habana, pudieron llevar a cabo la acción que persigue "derrocar a la dictadura castrista".

El Nuevo Directorio compartió imágenes y videos del lugar del grafiti en sus cuentas en Twitter y YouTube.

Como en otras ocasiones, ahora demoraron en revelar la ubicación de la pintada e instaron a los internautas a adivinar el lugar.

Se trata de la tercera acción del colectivo, que se ha atribuido otras pintadas en fachadas de la Universidad de La Habana y en áreas cercanas a esta institución.

"No al PCC" fue también el cartel que apareció en el parque Carlos Aguirre, a un lateral del estadio de la Universidad de La Habana, pocos días antes de las votaciones de los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El primer cartel contestatario, con la leyenda “Abajo la dictadura”, figuró a finales de marzo en la Facultad de Física.

El letrero cubrió la entrada de esa casa de estudios y emprendieron la acción a propósito de la conmemoración, este 20 de marzo, "de la primera huelga general contra [Gerardo] Machado, y en honor a José Antonio Echeverría en su Facultad de Arquitectura en la Universidad de La Habana".