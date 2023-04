Paola Magrans, la cubana productora de sonido en películas del universo Marvel

La cubana Paola Magrans, encargada de la producción y postproducción de sonido en disímiles películas del universo Marvel, se ha encargado también de la edición y mezcla de sonido del próximo filme estadounidense de superhéroes The Marvels.

Magrans, licenciada en Medios de Comunicación Audiovisual por la Universidad de las Artes de Cuba en 2013, ha trabajado en varias películas del universo Marvel, como Doctor Strange en el multiverso de la locura, Anti-Man y The Wasp: Quantumania y en The Captain Marvel (Capitana Marvel), que se estrenará el 10 de noviembre próximo.

Magrans es una consumada profesional con experiencia en producción de sonido para cine y televisión, cuyo trabajo le ha valido numerosos premios y nominaciones, incluido un Premio Emmy y nominaciones al Premio de la Academia.

En 2017, fue acreedora del Emmy por su trabajo en la cobertura del último partido del basquetbolista Kobe Bryant.

Al año siguiente, fue merecedora de un Golden Reel Award por su trabajo en la serie Ozark y obtuvo nominaciones al Premio de la Academia tanto por la edición de sonido como por la mezcla en el filme de Quentin Tarantino Once upon a time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood).

Pero eso no es todo, la joven también ha destacado en la serie What if... y sus trabajos más recientes como diseñadora de sonido son la película de Paramount Honor Society y el filme independiente The Last Rafter, que se estrenó en el Festival de Cine de Miami.

Paola Magrans es cofundadora y supervisora de postproducción de sonido en Wonder Studio Yuca, una casa postproductora impulsada por latinas, que abarca desde el sonido de Érase una vez en Hollywood hasta la postproducción completa de la serie de anuncios sobre el cambio climático para la campaña presidencial de Joe Biden.

La empresa que lleva con Helena Rodríguez, tiene más de 10 años de experiencia compartida en cuatro países, y aporta "múltiples perspectivas para desvelar lo desconocido a través del poder de la historia, las imágenes y el sonido".

Dentro y fuera de Cuba, Magrans ha estado a cargo del sonido en cortos como La vida de los peces tropicales (2010), Al final del camino, Alumbrones (ambos de 2011), Bohemio (2012), En el país de los enanos (2013) y La isla de corcho (2013), entre otros. También participó en el largometraje El último balsero (2020).

