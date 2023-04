Marcelo Hernández: "No puedes tener un día malo si tu madre escapó del comunismo"

La participación de Ana de Armas en el importante show estadounidense Saturday Night Live sigue dando qué hablar. A la actriz cubana la acompañaron la popular cantante y compositora colombiana Karol G y el comediante, escritor y actor dominico-cubano Marcelo Hernández al que muchos han descubierto a raíz del divertido sketchs que los tres artistas protagonizaron con marcado sabor latino, especialmente cubano.

Es precisamente una de estas breves piezas de humor que aparece en Just For Laughs la que más está circulando entre el público cubano por su alusión a la visión de la vida que, según Marcelo tiene su madre, luego de haber vivido en Cuba y cómo ésta ha transmitido su filosofía a su hijo.

Cuban Mom es el título del fragmento en el que Marcelo explica que su madre cada mañana después de despertarlo le dice "recuerda, yo te liberé" en alusión al bien que le hizo emigrando para que naciera en un país libre o "tú no puedes tener un mal día cuando tu madre escapó del comunismo. ¿Qué puede haberte ocurrido tan malo? ¿Alguien te robó tu libertad hoy?" Mientras acompaña de forma divertida el diálogo con la típica gestualidad cubana femenina.

Marcelo se unió al reparto de Saturday Night Lives en octubre de 2022 con un monólogo sobre las diferencias entre los jugadores de béisbol latinos y americanos que tuvo una gran aceptación y que enseguida se hizo viral. De esta forma el talentoso humorista hispano se convierte en el cuarto latino que integra el elenco del programa de casi cinco décadas. Además, Hernández fue seleccionado para estar en ‘Just For Laughs: New Face of Comedy’, la popular serie de comedia difundida por CMM TV.

Nacido el 19 de Agosto de 1997 en Miami es hijo de madre cubana y padre dominicano. Se graduó de la Universidad John Carroll en 2019 con una licenciatura en Emprendimiento y Comunicación. Ha abierto espectáculos para famosos como Tim Dillon y Gilbert Gottfried y ha realizado breves monólogos en redes sociales como el programa de revisión semanal Only in Dade. Desde 2019 reside en New York para darle un impulso a su carrera como creador de monólogos humorísticos en vivo.

