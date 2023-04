Fallece en Madrid el periodista cubano Enrique Dausá, fundador de "Radio Hora"

Enrique Dausá Cabrera (1931-2023). Foto © Facebook

Es de madrugada en Miami y la noticia me desvela. Ha fallecido en Madrid un amigo entrañable: el locutor y actor Enrique Dausá Cabrera, a los 91 años.

Me lo hace saber su ahora viuda Toñi. Murió en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid.

Dausá era un talentazo de voz radiofónica privilegiada. Nacido en Pinar del Río en 1931, comenzó su quehacer en el medio en su ciudad natal y lo continuó en La Habana, donde lo conocí cuando, siendo un niño, acompañaba a mi padre Rafael Martínez Sixto a la grabación de La Novela de las 8 que se transmitía por Radio Rebelde, pero se grababa en uno de los estudios de Radio Progreso.

Era un prominente periodista, locutor y actor. En su desempeño como actor trabajó en Cuba en numerosas radionovelas y en España realizó doblajes de películas.

Tras exiliarse, en 1971, fundó un año después en Madrid el programa informativo "Radio Hora", en la emisora Radio España, que salía al aire de 6 a 9 de la mañana, y fue uno de los más escuchados en la capital española durante casi tres décadas. Allí me dio trabajo cuando llegué a España en noviembre de 1988.

El espacio informativo fue muy exitoso, utilizando el formato de la Radio Reloj cubana y se mantuvo en el aire hasta 1998, haciendo valer su eslogan de “Más y mejor en menos tiempo”.

Desde Madrid fungió también como corresponsal de las emisoras Union Radio y Rasio Mambí y, posteriormente, de Radio Martí.

De Dausá todos los recuerdos y vivencias son muy gratos. Me embarga una enorme tristeza y lamento profundamente que una gripe que me sobrevino en Madrid en enero pasado me haya impedido verlo, en resguardo de su ya quebrantada salud.

Seguiré escribiendo sobre él, sobre este amigo a quien llamaba Eusebio en son de broma, porque ese era su segundo nombre.

Descanse en paz, Enrique Dausá Cabrera.