Yordenis Ugás obtiene la ciudadanía estadounidense: "Feliz y agradecido"

Yordenis Ugás asistió este viernes a la ceremonia de juramentación que lo acredita oficialmente como ciudadano de Estados Unidos.

El boxeador cubano se mostró feliz, emocionado y agradecido en un video que compartió en sus redes sociales que muestra el momento anterior y posterior a recibir el certificado.

“Estoy listo hoy para uno de los días más importantes de mi vida desde que estoy aquí en el exilio. Acompáñenme”, dijo Ugás momentos antes de abandonar su casa.

Una vez que salió de la ceremonia como ciudadano estadounidense, el boxeador se vio visiblemente contento y posó con la banderita estadounidense que le entregaron y con el documento que acredita su nuevo estatus.

“Este país con sus luces y con sus sombras, con sus defectos y sus virtudes es el mejor país del mundo, país de la libertad y sobre todo es importante para los cubanos, a los que nos da la libertad, algo que no tiene precio”, dijo el boxeador una vez que ya tuvo el certificado en sus manos.

“No importa la posición en la que tú estés aquí en Estados Unidos. Vivir en libertad es algo que no lo paga nada. Dios bendiga a América siempre. Gracias", añadió el púgil, quien camino de la ceremonia de la juramentación iba escuchando en su auto el tema musical Patria y Vida.

Cientos de seguidores del boxeador cubano lo felicitaron y exaltaron su dedicación para ir alcanzando metas.

Ugás arribó a Estados Unidos en 2010. Hasta en seis ocasiones intentó salir de Cuba y en todas ellas fue pillado. Lo consiguió en el séptimo intento.

"No olvidaré cuando llegué a México y luego mi aterrizaje en Texas. Cuando el bote llegó a la orilla, no me arrodillé ni besé el suelo, pero fue un momento emotivo para mí", dijo en una entrevista el pasado año.