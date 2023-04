Prensa española publicita el turismo pospandemia y con inflación en Cuba

El diario español El País recomendó a los viajeros europeos visitar Cuba después de la pandemia de Covid-19 y a pesar de la elevada inflación, tras afirmar que los habitantes de la isla pasan innumerables penurias, pero "el turista apenas se entera de esa escasez".

En un artículo titulado "Con la inflación disparada y tras la pandemia, ¿es buen momento para viajar a Cuba?" el periodista Paco Nadal responde que estuvo 11 días en la nación caribeña y no la pasó mal.

"Me he alojado en diversos hoteles, he comido en paladares privados, en restaurantes estatales, he contratado traslados con conductor, he tomado transportes turísticos" y en esos circuitos "el turista apenas se entera de la escasez", dijo.

"Puede que un día falte chorizo en el bufé de tu hotel o que en otro haya menos selección de frutas o de carnes que había antes. Pero esta Semana Santa —temporada alta— Cuba estaba llena de viajeros españoles y de otras muchas nacionalidades y la sensación era de normalidad. Un duro contraste con la realidad del cubano", afirmó.

Si bien reconoce que la población del país la pasa mal, con frecuentes cortes de energía, una desmedida inflación y falta de alimentos, explica que su defensa del turismo para Cuba obedece a que este renglón es el segundo de la economía que más divisas aporta a la isla, por detrás de las remesas.

"A pesar de tener un sistema político y económico más que criticable, es una isla fascinante, con gente amable y llena de vida y de lugares increíbles" que sin los viajeros internacionales estaría más pobre.

"Para algunos puede suponer un conflicto ético. Si la población local lo está pasando mal, ¿cómo voy a ir yo a pasarlo bien? Pero es que, si no llegaran turistas, la población lo pasaría aún peor. Y esto ocurre en Cuba como ocurre en muchísimas otras regiones del mundo: sin los ingresos del turismo serían aún más pobres", explicó.

El periodista afirma que "en 2023 la situación de abastecimiento parece mejorar muy lentamente, lo que ha quedado como secuela es una hiperinflación" para una población que apenas sobrevive con 40 euros al mes.

Dice que esa realidad no afecta al turista. "Apenas afecta, al menos a quien viaja en circuitos y hotelería tradicional", señaló.

"En Cuba, si pagas en dólares o euros, encuentras casi de todo. Pero esto no es de ahora, ha sido siempre así. Antes de esta crisis actual también ibas a una tienda de pesos cubanos (CUP, la moneda nacional) y no había de nada y en la de enfrente, donde se pagaba con pesos cubanos convertibles (CUC), había de todo. Cuba is different. Una isla con dos universos paralelos", comentó.

También la revista Hola, de España, incluyó a Cuba entre los destinos más "cool" para jóvenes viajeros en 2023, a pesar de la crítica situación económica en la isla que también golpea a los turistas.

Pero la opinión de ambas publicaciones contrasta con el testimonio de otros visitantes que han recorrido Cuba en los últimos meses.

Recientemente una turista británica que viajó a la nación caribeña interesada en conocer sus bellezas naturales estuvo tres días tratando de encontrar combustible para un auto.

Asimismo los turistas tienen que hacer cola de varias horas para abastecer de gasolina sus carros rentados.

En opinión del economista de la Universidad de Augusta en Georgia, Paolo Spadoni, los turistas internacionales también deben enfrentar la dura crisis económica que atraviesa Cuba.

Explicó que si bien las políticas implementadas por el expresidente Donald Trump asustaron a muchos turistas, la economía centralmente planificada de Cuba no garantiza la infraestructura y el suministro para atender a los visitantes.

De acuerdo con el experto, es "muy poco probable" que la isla cumpla su meta de 3,5 millones de turistas internacionales en 2023.

El propio régimen ha reconocido los problemas que tiene el sector del turismo, lo que se traduce en un incumplimiento del plan.