Robos en el campo no dan tregua a los agricultores cubanos

Un campesino cubano denunció los robos de sus cosechas que sufre cada día, sin que las autoridades hagan nada por frenar los delitos ni atrapar a los culpables.

"Se están robando la comida tierna en Pinar del Río, ¿quedará algo?", preguntó Mario Herrera en el muro de Facebook del grupo "Agricultores cubanos emprendedores".

Captura de Facebook / Agricultores cubanos emprendedores / Mario Herrera

Herrera añadió que lleva muchos años así y nada mejora, que la policía conoce la situación que existe con los robos y no hace nada.

"Una parte hoy, otra otro día y así cada día habrá menos", lamentó.

Recalcó que nadie tiene derecho a coger lo ajeno, y que donde él vive hay personas con necesidad que no lo hacen.

"Roban aquellos que quieren mejor vida sin trabajar. ¿Por qué no cogen un pedazo de tierra y lo cultivan? Es poca vergüenza que tiene la gente, yo conozco gente con tierra y los he cogido robando en lo mío", aseguró.

En respuesta a una persona que le sugirió que se enfrentara y "machacara" a los ladrones, señaló que si lo hace sería él quien iría preso. Por eso decidió sembrar menos.

"Iba a sembrar plátanos, ahora siembro menos, y menos yuca también. Y no me busco líos. Y valor sobra, pero después [voy] preso por defender lo de uno. Mejor no", subrayó.

Decenas de miembros del grupo apoyaron a Herrera y lamentaron el abandono en que viven los agricultores cubanos, quienes están a merced de los delincuentes sin que la policía ni el Ministerio de la Agricultura haga nada por protegerlos.

"El campesino tiene una guerra con los ladrones tanto de día como de noche, y después exigen que entreguemos y nos ponen precio a lo de nosotros. Ya no se sabe qué es mejor. Hay demasiados problemas para el que trabaja", dijo una guantanamera.

"Somos el sector menos atendido, pero tenemos que seguir, la comida es de todos los días y si te desanimas qué comes", señaló un padre de familia.

"Eso es en Cuba completa, en mi zona no han dejado ni una yunta de bueyes en pie", aseguró otro.

"Ya eso es normal, yo estoy pasando por lo mismo", dijo un habanero.

"Si el campesino mata a un ladrón, 30 años. No saben el trabajo que pasa ese campesino", comentó un fisioterapeuta.

"Aquí en Ciego de Ávila estamos iguales, y si los coges robándote no puedes picarle un brazo porque vas preso tú", recordó un pequeño agricultor.

"Mi abuelo lleva en dos años, 17 caballos desaparecidos y ocho reses comidas, y no han cogido ni a uno", denunció un pinareño residente en el kilómetro 5, de La Coloma.

"Al paso que vamos con el alto nivel de delincuencia, el 31 diciembre nos quedaremos con cero animal mayor: vacas, bueyes y caballos. Sin hablar del cultivo, que le están yendo arriba sin estar hechos. Se verán horrores para el primer trimestre de 2024", vaticinó un mayabequense.

"En Pinar del Río solo no, en toda Cuba y no hay leyes severas para que se controle el robo. Si coges al ladrón, pues la solución es ponerle una multa que la paga robando de nuevo", cuestionó una mujer.

"Entre los delincuentes y la incompetencia de los policías de nuestro país, sumado a la falta de amparo o protección por parte de las leyes a los ciudadanos que son afectados por esta situación, Cuba se convierte en un nido de ratas, donde sobrevivir ya es un verdadero desafío", afirmó un artemiseño.