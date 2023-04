Yordanka Battle: "Me han ofendido en la calle diciéndome negra gusana"

La joven cubana Yordanka Battle Moré denunció que por sus publicaciones en Internet la gente la reconoce en la calle, y que si bien hay personas que la tratan con afecto, a veces la han ofendido y la han llamado "negra gusana".

Yordanka aseguró en su muro de Facebook que a ella la hicieron "influencer a la fuerza", pero que es una mujer común y corriente, y que incluso le da vergüenza cuando las personas la saludan por la calle.

"No soy ninguna celebridad ni nada parecido. Una vez hubo hasta quien me pidió tomarse una foto conmigo. También personas me han ofendido en la calle diciéndome 'negra gusana', pero como bien dice un dicho: en la viña del Señor hay de todo", señaló.

Captura de Facebook / Yordanka Battle Moré

La joven relató que hay compatriotas que cariñosamente le dicen que es una "timbalúa", pero que al final, todos los cubanos lo son, porque para vivir en Cuba, donde la jugada está "apretaísima", hay que serlo.

"Yo lo único que he hecho son dos cosas: Hablar alto de lo que todos hablan bajito en las colas y las paradas, y exigir y hacer valer mis derechos como ser humano. Por eso la 'fama'. Solo porque estamos tan acostumbrados a que nos pisoteen, que cuando alguien hace lo contrario, inconscientemente marca la diferencia", concluyó.

Battle, quien se ha hecho conocida por sus críticas en las redes sociales sobre la situación del país, compartió un video en el que criticó la actitud pasiva de los cubanos ante la crisis que vive y la gestión del gobierno.

"La libertad no es un plato de comida ni una posesión material. La libertad es una de las cosas más grandiosas que puede experimentar un ser humano, pero el cubano no lo ha entendido, Por eso yo considero que hasta cierta medida, nosotros los cubanos, los de adentro de Cuba, tenemos lo que nos merecemos, porque tenemos mentalidad de esclavos", aseguró.

La activista afirmó que ella se siente libre, porque conoce la Biblia y cultiva su intelecto diariamente, además de que hace y dice lo que piensa y no se pliega a las exigencias absurdas que acatan otros muchos.

En marzo pasado, Yordanka Battle Moré celebró la decisión de pensar y expresarse libremente en Cuba, a pesar de todas las consecuencias que le ha traído manifestar sus opiniones públicamente.

"La libertad tiene un precio. Quien habla la verdad sufre las consecuencias, y en este caso, la mía es no hacer lo que te gusta", confesó Battle Moré.

La joven, que fue despedida de su trabajo por sus publicaciones, dijo que extrañaba el contacto con sus antiguos compañeros y todo lo que hacía en su centro, pero que estaba consciente de que no quería volver a "tener que venderle el alma a los comunistas".

"No quiero volver a tener que fingir estar de acuerdo en algo que no comparto. No quiero tener que lidiar con acomodados que disfrutan de su cargo a diestra y siniestra y le sobreexigen a sus subordinados. No quiero trabajar más por 4,410 pesos cubanos (27 dólares) y no poder darme los pequeñísimos gustos como disfrutar un buen café a la orilla del mar", detalló.

Durante los últimos meses ha sufrido el acoso y amenazas de la Seguridad del Estado, que la ha citado para interrogarla e, incluso, la amenazó con acusarla por el presunto delito de instigación a delinquir por sus publicaciones en Internet.

"Tú estás convocando a las masas, y esto se puede entender como un delito de instigación a delinquir", le dijeron.